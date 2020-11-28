Com gol de Raphinha, Leeds vence o Everton fora de casa no Inglês

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Jogando fora de casa, o Leeds conseguiu uma importante vitória pela décima rodada do Campeonato Inglês. O time de Marcelo Bielsa foi até o Goodison Park e, com gol do brasileiro Raphinha na parte final do jogo, bateu os Toffees por 1 a 0. Com a vitória, o clube chegou aos 14 pontos na competição nacional.

+ Veja a tabela da Premier LeaguePRESSÃO VISITANTEJogando fora de casa, o Leeds não se intimidou e partiu para cima do Everton desde o início. Ao estilo de Bielsa, o campeão da Championship criou mais e melhores oportunidades e poderia ir para o intervalo vencendo. O Everton chegou a balançar as redes com James Rodríguez, mas o gol foi anulado por impedimento.

​BRILHO BRASILEIRONa etapa final, o Leeds continuou tendo mais a posse de bola, mas o Everton equilibrou as ações ofensivas. Aos 34 minutos, o brasileiro Raphinha, que fazia seu segundo jogo como titular pelo Leeds na Premier League, recebeu de Ayling na entrada da área, dominou, ajeitou o corpo e bateu forte no canto de Pickford, que não conseguiu chegar na bola. Foi o primeiro gol do atleta pelo clube.