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Com gol de Raphinha, Leeds vence o Everton fora de casa no Inglês

Em sua segunda partida como titular no time de Bielsa, brasileiro acerta belo chute de fora da área e garante a vitória dos atuais campeões da Championship sobre os Toffees...

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 16:25

LanceNet

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Publicado em 

28 nov 2020 às 16:25
Crédito: PETER POWELL / POOL / AFP
Jogando fora de casa, o Leeds conseguiu uma importante vitória pela décima rodada do Campeonato Inglês. O time de Marcelo Bielsa foi até o Goodison Park e, com gol do brasileiro Raphinha na parte final do jogo, bateu os Toffees por 1 a 0. Com a vitória, o clube chegou aos 14 pontos na competição nacional.
+ Veja a tabela da Premier LeaguePRESSÃO VISITANTEJogando fora de casa, o Leeds não se intimidou e partiu para cima do Everton desde o início. Ao estilo de Bielsa, o campeão da Championship criou mais e melhores oportunidades e poderia ir para o intervalo vencendo. O Everton chegou a balançar as redes com James Rodríguez, mas o gol foi anulado por impedimento.
​BRILHO BRASILEIRONa etapa final, o Leeds continuou tendo mais a posse de bola, mas o Everton equilibrou as ações ofensivas. Aos 34 minutos, o brasileiro Raphinha, que fazia seu segundo jogo como titular pelo Leeds na Premier League, recebeu de Ayling na entrada da área, dominou, ajeitou o corpo e bateu forte no canto de Pickford, que não conseguiu chegar na bola. Foi o primeiro gol do atleta pelo clube.
SEQUÊNCIANa próxima rodada, o Everton encara o Burnley, fora de casa, no próximo sábado (5). O jogo acontece às 9h30 (de Brasília), no Estádio Turf Moor. No mesmo dia, mas às 17h (de Brasília), o Leeds vai até o Stamford Bridge para encarar o Chelsea.

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