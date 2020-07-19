Com gol de Politano nos acréscimos, Napoli vence Udinese de virada no Campeonato Italiano

O Napoli somou mais três ponto ao vencer de virada a Udinese por 2 a 1, em San Paolo, pelo Campeonato Italiano. Milik e Politano marcaram para os donos da casa. De Paul descontou para os visitantes.
Com o resultado, a equipe de Gennaro Gattuso ficou em sexto lugar na tabela, dentro da zona de classificação para Europa League, somando 56 pontos. A Udinese é a 16º colocada na Série A.
O JOGOO Napoli iniciou a partida meio sonolento e viu a Udinese abrir o placar primeiro, aos 22 minutos, com De Paulo. O susto acordou os donos da casa. Aos 31, Milik empatou a partida.
Foi quando brilhou a estrela de Gattuso. O treinador lançou Politano no lugar de Callejón na reta final da partida e conseguiu a virada nos acréscimos. Aos 49 minutos do segundo tempo, Politano marcou o gol da vitória do Napoli com um belo chute de perna esquerda e sacramentou a vitória do time napolitano.