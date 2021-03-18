Com gol de Pogba, Manchester United vence o Milan e avança na Europa League

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP

O Milan recebeu o Manchester United no San Siro em partida de volta das oitavas de final da Europa League. A ida havia terminado com empate em 1 a 1, e os Red Devills trataram de vencer o segundo confronto por 1 a 0, com gol de Paul Pogba.

Veja o mata-mata da Europa LeagueMILAN CRIADurante os 45 minutos iniciais da partida de volta das oitavas de final da Europa League, o Milan conseguiu ser ligeiramente superior ao Manchester United. A equipe da casa criou boas chances, mas não foi efetiva, e ficou no zero.

UNITED FALHACom o Milan atacando na primeira etapa do confronto decisivo, o Manchester United tentou fazer o mesmo. Assim como o seu adversário, o time visitante não foi efetivo em suas finalizações, e o empate sem gols permaneceu no placar.

POGBOOM​Paul Pogba, que entrou no lugar de Marcus Rashford no intervalo da partida, precisou de apenas três minutos dentro de campo para marcar o seu gol. O camisa 6 do United inaugurou o placar da decisão aos 3 minutos da segunda etapa.

MILAN PRESSIONAApós sofrer o gol de Paul Pogba, o Milan foi ao ataque, e chegou a colocar Zlatan Ibrahimovic, ex-United, em campo. O atacante sueco ofereceu perigo, mas parou na defesa e no goleiro dos Red Deviils, mantendo a vitória inglesa no marcador.