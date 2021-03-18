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futebol

Com gol de Pogba, Manchester United vence o Milan e avança na Europa League

Jogador francês do Manchester United precisou de três minutos em campo para marcar o gol da vitória...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 18:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mar 2021 às 18:54
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
O Milan recebeu o Manchester United no San Siro em partida de volta das oitavas de final da Europa League. A ida havia terminado com empate em 1 a 1, e os Red Devills trataram de vencer o segundo confronto por 1 a 0, com gol de Paul Pogba.
Veja o mata-mata da Europa LeagueMILAN CRIADurante os 45 minutos iniciais da partida de volta das oitavas de final da Europa League, o Milan conseguiu ser ligeiramente superior ao Manchester United. A equipe da casa criou boas chances, mas não foi efetiva, e ficou no zero.
UNITED FALHACom o Milan atacando na primeira etapa do confronto decisivo, o Manchester United tentou fazer o mesmo. Assim como o seu adversário, o time visitante não foi efetivo em suas finalizações, e o empate sem gols permaneceu no placar.
POGBOOM​Paul Pogba, que entrou no lugar de Marcus Rashford no intervalo da partida, precisou de apenas três minutos dentro de campo para marcar o seu gol. O camisa 6 do United inaugurou o placar da decisão aos 3 minutos da segunda etapa.
MILAN PRESSIONAApós sofrer o gol de Paul Pogba, o Milan foi ao ataque, e chegou a colocar Zlatan Ibrahimovic, ex-United, em campo. O atacante sueco ofereceu perigo, mas parou na defesa e no goleiro dos Red Deviils, mantendo a vitória inglesa no marcador.
SEQUÊNCIAO Milan entra em campo neste domingo, às 14h (de Brasília), para enfrentar a Fiorentina na 28ª rodada do Campeonato Italiano. O Manchester United, por sua vez, também entra em campo à 14h (de Brasília) de domingo, e enfrenta o Leicester City na FA Cup.

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