Com gol de pênalti, Vitória vence o Conquista e entra no G-4 do Campeonato Baiano

No estádio Lomanto Junior, em Vitória da Conquista, em partida válida pela 5ª rodada da fase de classificação do Campeonato Baiano, o Vitória venceu o Vitória da Conquista pelo placar de 1 a 0. O gol do triunfo do Leão saiu no fim do primeiro tempo e marcado por Jadson. Com o resultado positivo, o Vitória subiu na classificação, assumiu a 4ª posição e soma 8 pontos. O Bode segura a lanterna da competição com apenas 1 ponto. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa próxima rodada, o Vitória enfrenta o Atlético-BA, em partida que será realizada no estádio do Barradão, em Salvador, dia 27 de fevereiro. Já o Vitória da Conquista pega o Jacuipense, dia 19 de fevereiro, em jogo marcado para ser realizado no estádio Barradão.

O jogoPRIMEIRO TEMPOVITÓRIA COMEÇA ASSUSTANDOCom o objetivo de entrar na zona de classificação, o Vitória foi logo com tudo no começo da partida. Aos 6 minutos, Guilherme Queiroz recebeu belo passe, invadiu a área e finalizou, mas o goleiro do Vitória da Conquista espalmou e evitou o primeiro gol.

CONQUISTA MELHORA NO JOGO, MAS TOMA O GOL NO FINALZINHOApesar de ter mais a posse de bola em boa parte da primeira etapa, o Vitória acabou permitindo que o Vitória da Conquista melhorasse no jogo e criasse oportunidades. Porém, tudo indicava que o primeiro tempo acabasse em empate, mas não foi isso que aconteceu.

Após cobrança de escanteio, o árbitro da partida viu toque na mão de Darlan após finalização de Guilherme Queiroz e marcou pênalti. Jadson foi o encarregado de efetuar a cobrança. Ele bateu e fez: 1 a 0.

SEGUNDO TEMPOVITÓRIA DA CONQUISTA PRESSIONAO Bode voltou com a “faca entre os dentes” do intervalo. Em dez minutos, o time do Vitória da Conquista criou quatro oportunidades para fazer o gol, mas Guilherme (duas vezes), Jones e Rafael Granja quando não pararam no goleiro Lucas Arcanjo, acabavam finalizando para fora do gol. O Vitória também teve uma boa oportunidade em bobeada do goleiro Nilson, mas o goleiro do Bode se recuperou e evitou o segundo gol.

LEÃO ACERTA A TRAVEApesar de ter mais a posse de bola, o Vitória da Conquista permanecia melhor na partida e pressionando o Vitória. O Leão apostava no contra-ataque e quase fez o segundo gol em bola na trave de Roberto, aos 16 minutos.