futebol

Com gol de pênalti, Villarreal vence o Dinamo Zagreb pela ida das quartas de final da Europa League

Equipe espanhola conseguiu vitória por 1 a 0 com gol de pênalti marcado por Gerard Moreno ainda na primeira etapa...

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 18:01

LanceNet

Crédito: DENIS LOVROVIC / AFP
Nesta quinta-feira, Dinamo Zagreb e Villarreal se enfrentaram no Estádio Maksimir, em Zagreb, pela partida de ida das quartas de final da Europa League. O confronto terminou com vitória dos visitantes espanhóis por 1 a 0, com gol de Gerard Moreno.
Veja o mata-mata da Europa LeagueGOL DE PÊNALTIO primeiro e único gol da partida saiu aos 44 minutos da primeira etapa da partida desta quinta-feira. O árbitro alemão Daniel Siebert assinalou um pênalti para o Villarreal e, na cobrança, Gerard Moreno tratou de balançar as redes e marcar.
POUCAS TENTATIVASDurante toda a primeira etapa do confronto de ida das quartas de final da Europa League, tanto Villarreal quanto Dinamo Zagreb falharam ao tentar criar chances de perigo. As duas equipes não tiveram grandes oportunidades, e apenas o pênalti foi um lance notável no primeiro tempo.
DINAMO ATACAA segunda etapa apresentou um ritmo diferente para equipe croata, que agora estava atrás do placar. Dessa forma, o Dinamo Zagreb foi ao ataque para tentar marcar o gol de empate, e criou jogadas para tal, mas não foi eficiente o suficiente.
VILLARREAL APARECEApesar das chances de ataque criadas pela equipe do Dinamo Zagreb, os visitantes também não ficaram para trás, e foram atrás das suas chances nos 45 minutos iniciais. O segundo gol não saiu, mas a defesa foi eficiente para impedir o adversário.
SEQUÊNCIAO Dinamo Zagreb enfrenta, neste domingo, o NK Lokomotiva Zagreb, às 14:10h (de Brasília). O Villarreal, por sua vez, também atua domingo, mas contra o Osasuna, às 9h (de Brasília).

