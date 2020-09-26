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futebol

Com gol de pênalti no final, Real Madrid vence Betis pelo Espanhol

Sergio Ramos garantiu a vitória para os merengues. Brasileiro Emerson
fez uma péssima partida, foi expulso e cometeu pênalti...

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 18:16

LanceNet

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Publicado em 

26 set 2020 às 18:16
Crédito: JORGE GUERRERO / AFP
Após estrear com empate no Campeonato Espanhol, o Real Madrid venceu. Neste sábado, os merengues venceram o Betis por 3 a 2. Valverde, Sergio Ramos e Emerson, contra, marcaram para a equipe de Zidane, enquanto Mandi e William Carvalho descontaram.ATUAÇÃO PARA ESQUECEREmerson fez uma péssima partida. O brasileiro, que vinha tendo boas atuações, cometeu um pênalti aos três minutos do segundo tempo. Aos 22, recebeu o cartão vermelho.
JOGO MOVIMENTADOAos 14 minutos do primeiro tempo, o Real Madrid saiu na frente. Aos 35 e aos 37, o Betis virou a partida. Com três minutos do segundo tempo, os merengues empataram e, aos 37, viraram.
INVENCIBILIDADE CAIUO Betis perdeu a invencibilidade no Campeonato Espanhol. Vindo de duas vitórias, o clube perdeu a primeira. O Real Madrid, por outro lado, ainda segue sem perder. Tem um empate e uma vitória.

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