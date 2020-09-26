Com gol de pênalti no final, Real Madrid vence Betis pelo Espanhol

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Após estrear com empate no Campeonato Espanhol, o Real Madrid venceu. Neste sábado, os merengues venceram o Betis por 3 a 2. Valverde, Sergio Ramos e Emerson, contra, marcaram para a equipe de Zidane, enquanto Mandi e William Carvalho descontaram.ATUAÇÃO PARA ESQUECEREmerson fez uma péssima partida. O brasileiro, que vinha tendo boas atuações, cometeu um pênalti aos três minutos do segundo tempo. Aos 22, recebeu o cartão vermelho.

JOGO MOVIMENTADOAos 14 minutos do primeiro tempo, o Real Madrid saiu na frente. Aos 35 e aos 37, o Betis virou a partida. Com três minutos do segundo tempo, os merengues empataram e, aos 37, viraram.