  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com gol de pênalti no fim, RB Leipzig arranca empate com o PSG na Champions League
Com gol de pênalti no fim, RB Leipzig arranca empate com o PSG na Champions League

LanceNet

03 nov 2021 às 18:59

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 18:59

Crédito: RONNY HARTMANN / AFP
Nesta quarta-feira, o Paris Saint-Germain afastou-se da classificação para o mata-mata da Champions League ao empatar com o RB Leipzig por 2 a 2. O PSG vencia até os 92 minutos de jogo, quando o time alemão empatou com gol de Szoboszlai.Veja a tabela da Champions
NA FRENTEO RB Leipzig conseguiu sair na frente do placar nesta quarta-feira, indicando algo diferente de seus últimos confrontos. Com oito minutos no relógio, Christopher Nkunku marcou o primeiro gol do jogo. Na sequência, André Silva perdeu um pênalti para a equipe alemã.
EMPATEAinda na primeira etapa do confronto, o Paris Saint-Germain começou a indicar um ataque mais eficiente, sendo eficaz aos 21 minutos de jogo. Após jogada de Mbappé, o francês passou a bola para Wijnaldum, que deixou tudo igual no placar.
VIRADAEmpolgado com o gol de empate, o Paris Saint-Germain seguiu no ataque para pressionar o RB Leipzig, e conseguiu ser efetivo ainda na primeira etapa. Com 39 minutos, Marquinhos acertou assistência para mais um gol de Wijnaldum no jogo.
EMPATE NO FIM​O segundo tempo foi resultado de chances perdidas pelas duas equipes, com o RB Leipzig tendo uma maior quantidade de oportunidades de gol. Aos 44 minutos, um pênalti foi assinalado para o Leipzig, com Szoboszlai deixando tudo igual no fim.
SEQUÊNCIAO RB Leipzig enfrenta o Borussia Dortmund às 14:30h (de Brasília) deste sábado. O PSG, por sua vez, atua contra o Bordeaux às 17h (de Brasília) de sábado.

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?
Imagem de destaque
Delegado Romualdo e mais 6 são indiciados por uso ilegal de dados sigilosos
Imagem de destaque
Pastor fundador da Igreja Maranata será nome de rodovia no ES

