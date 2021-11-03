Com gol de pênalti no fim, RB Leipzig arranca empate com o PSG na Champions League

Nesta quarta-feira, o Paris Saint-Germain afastou-se da classificação para o mata-mata da Champions League ao empatar com o RB Leipzig por 2 a 2. O PSG vencia até os 92 minutos de jogo, quando o time alemão empatou com gol de Szoboszlai.
NA FRENTEO RB Leipzig conseguiu sair na frente do placar nesta quarta-feira, indicando algo diferente de seus últimos confrontos. Com oito minutos no relógio, Christopher Nkunku marcou o primeiro gol do jogo. Na sequência, André Silva perdeu um pênalti para a equipe alemã.
EMPATEAinda na primeira etapa do confronto, o Paris Saint-Germain começou a indicar um ataque mais eficiente, sendo eficaz aos 21 minutos de jogo. Após jogada de Mbappé, o francês passou a bola para Wijnaldum, que deixou tudo igual no placar.
VIRADAEmpolgado com o gol de empate, o Paris Saint-Germain seguiu no ataque para pressionar o RB Leipzig, e conseguiu ser efetivo ainda na primeira etapa. Com 39 minutos, Marquinhos acertou assistência para mais um gol de Wijnaldum no jogo.
EMPATE NO FIMO segundo tempo foi resultado de chances perdidas pelas duas equipes, com o RB Leipzig tendo uma maior quantidade de oportunidades de gol. Aos 44 minutos, um pênalti foi assinalado para o Leipzig, com Szoboszlai deixando tudo igual no fim.
SEQUÊNCIAO RB Leipzig enfrenta o Borussia Dortmund às 14:30h (de Brasília) deste sábado. O PSG, por sua vez, atua contra o Bordeaux às 17h (de Brasília) de sábado.