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futebol

Com gol de pênalti, Ferroviária vence a Inter de Limeira no Paulistão

Equipe de Araraquara mandou jogo de estreia em Campinas por conta de medidas contra a disseminação do Coronavírus; Bruno Mezenga fez o gol do triunfo...
LanceNet

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Publicado em 

28 fev 2021 às 19:50

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 19:50

Crédito: Tiago Pavini/AFE
Em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Paulista, a Ferroviária derrotou a Internacional de Limeira por 1 a 0, neste domingo. A partida aconteceu no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, porque a cidade de Araraquara está sob severas restrições para combater a disseminação do Coronavírus.
O único gol do confronto foi marcado por Bruno Mezenga, em cobrança de pênalti. O time de Limeira teve a chance de empatar também em uma penalidade, mas o veterano atacante Roger desperdiçou a oportunidade ao isolar o chute. >>Confira jogos, classificação e simule os resultados do Paulistão
Com o resultado em uma partida que teve poucas ações ofensivas, a Ferroviária lidera o Grupo B do Paulistão. São Paulo e Ponte Preta, que empataram em suas partidas de estreia, tem um ponto, enquanto o São Bento ainda não pontuou - perdeu para o Mirassol no sábado.
A Inter de Limeira foi a única equipe do Grupo A que não pontuou na rodada inaugurou. Santo André, Botafogo e Corinthians empataram seus jogos no fim de semana. A Ferroviária voltará a campo na quarta-feira, quando visitará o Santos às 17h, na Vila Belmiro. No mesmo dia e horário, a Inter de Limeira receberá o São Paulo. As partidas serão válidas pela segunda rodada do Paulistão.

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