Com gol de pênalti, Ferroviária vence a Inter de Limeira no Paulistão

Crédito: Tiago Pavini/AFE

Em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Paulista, a Ferroviária derrotou a Internacional de Limeira por 1 a 0, neste domingo. A partida aconteceu no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, porque a cidade de Araraquara está sob severas restrições para combater a disseminação do Coronavírus.

O único gol do confronto foi marcado por Bruno Mezenga, em cobrança de pênalti. O time de Limeira teve a chance de empatar também em uma penalidade, mas o veterano atacante Roger desperdiçou a oportunidade ao isolar o chute. >>Confira jogos, classificação e simule os resultados do Paulistão

Com o resultado em uma partida que teve poucas ações ofensivas, a Ferroviária lidera o Grupo B do Paulistão. São Paulo e Ponte Preta, que empataram em suas partidas de estreia, tem um ponto, enquanto o São Bento ainda não pontuou - perdeu para o Mirassol no sábado.