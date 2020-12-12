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futebol

Com gol de pênalti de Sigurdsson, Everton vence o Chelsea no Inglês

Time de Carlo Ancelotti aproveita espaços e volta a vencer depois de duas rodadas. Chelsea pode se distanciar da liderança e corre risco de perder o terceiro lugar da Premier League...
LanceNet

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Publicado em 

12 dez 2020 às 19:16

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 19:16

Crédito: JON SUPER / POOL / AFP
Mais três pontos. No reencontro do Everton com seu torcedor, o time de Carlo Ancelotti recebeu o embalado Chelsea, que estava invicto há 17 jogos, e venceu os Blues por 1 a 0 na 12ª rodada do Campeonato Inglês. Sigurdsson, em bela cobrança de pênalti, fez o gol da vitória dos Toffees no Goodison Park.
+ Veja a tabela da Premier LeagueELE RESOLVEApesar de ter posse de bola, o Chelsea não conseguia balançar as redes defendidas pelo goleiro Pickford. Do outro lado, Calvert-Lewin, que vive grande fase, aproveitou erro da marcação londrina e foi derrubado pelo goleiro Mendy dentro da área. O juiz marcou o pênalti e Sigurdsson fez o gol.
SEGURANDO O PLACARNo segundo tempo, o Chelsea novamente teve a posse de bola, mas não conseguiu furar a boa marcação do Everton. Em rápidos contra-ataques, os Toffees levavam perigo, um deles com Richarlison. Calvert-Lewin chegou a sofrer outro pênalti, que foi anulado por posição irregular na origem do lance.
SITUAÇÃOCom a vitória, o Everton soma mais três pontos, ultrapassa os rivais de Manchester que empataram neste sábado, chega aos 20 pontos e agora está em sétimo. O Chelsea permanece com 22 pontos, está em terceiro, mas pode ser ultrapassado por Leicester e Southampton, que jogam neste domingo.
SEQUÊNCIANa próxima rodada do Campeonato Inglês, que acontece no meio de semana, o Everton tem compromisso fora de casa. Os Toffees vão até o King Power Stadium na quarta-feira para enfrentar o Leicester. O Chelsea, por sua vez, joga fora de casa, na terça-feira. O adversário será o Wolverhampton.

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