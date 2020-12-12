Com gol de pênalti de Sigurdsson, Everton vence o Chelsea no Inglês

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Mais três pontos. No reencontro do Everton com seu torcedor, o time de Carlo Ancelotti recebeu o embalado Chelsea, que estava invicto há 17 jogos, e venceu os Blues por 1 a 0 na 12ª rodada do Campeonato Inglês. Sigurdsson, em bela cobrança de pênalti, fez o gol da vitória dos Toffees no Goodison Park.

+ Veja a tabela da Premier LeagueELE RESOLVEApesar de ter posse de bola, o Chelsea não conseguia balançar as redes defendidas pelo goleiro Pickford. Do outro lado, Calvert-Lewin, que vive grande fase, aproveitou erro da marcação londrina e foi derrubado pelo goleiro Mendy dentro da área. O juiz marcou o pênalti e Sigurdsson fez o gol.

SEGURANDO O PLACARNo segundo tempo, o Chelsea novamente teve a posse de bola, mas não conseguiu furar a boa marcação do Everton. Em rápidos contra-ataques, os Toffees levavam perigo, um deles com Richarlison. Calvert-Lewin chegou a sofrer outro pênalti, que foi anulado por posição irregular na origem do lance.

SITUAÇÃOCom a vitória, o Everton soma mais três pontos, ultrapassa os rivais de Manchester que empataram neste sábado, chega aos 20 pontos e agora está em sétimo. O Chelsea permanece com 22 pontos, está em terceiro, mas pode ser ultrapassado por Leicester e Southampton, que jogam neste domingo.