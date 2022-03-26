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Com gol de pênalti de Lucas Silva, Grêmio sai na frente do Ypiranga na decisão do Gaúcho

Com direito a VAR em ação, Imortal conquista vantagem visando duelo da volta, no próximo sábado (2), na Arena...
LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2022 às 18:38

Publicado em 26 de Março de 2022 às 18:38

Não faltou emoção na primeira partida da final do Campeonato Gaúcho, entre Ypiranga e Grêmio, na tarde deste sábado (26), no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. Apesar da insistência dos dois times, o placar só foi aberto aos 47 do segundo tempo, quando Lucas Silva, depois de uma penalidade marcada pelo VAR, fez o único gol do jogo.
Com o resultado, o Imortal poderá jogar agora por qualquer empate na Arena para levantar a taça de campeão. Ambos se enfrentarão no próximo sábado (2). >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSBOM INÍCIO DO GRÊMIO
Mesmo jogando longe de seus domínios, o Grêmio não quis saber de sofrer aquela famosa pressão inicial e tratou de ir para cima do Ypiranga. Além de intensa marcação em campo, deu trabalho ao goleiro Edson em sua primeira finalização contra o gol de Elias, obrigando o camisa 1 a fazer grande defesa. Na sequência, Campaz quase abriu o placar, mas a bola do meia acabou acertando a trave.
Embalado pelas chances criadas, o Imortal não tirava o pé do acelerador. Até meados dos 25 minutos, seguiu martelando os donos da casa, desta vez com Elias, sendo a melhor delas em um chute que acabou na intervenção de Edson, que não tinha descanso.
TRICOLOR TENTA ENCONTRAR GOL NA RETA FINAL DA ETAPA
Com o tempo passando, o time comandado por Roger Machado, tentando deixar de lado as oportunidades desperdiçadas, continuou impondo um ritmo forte até os acréscimos. Porém, em novas tentativas, sendo elas com Campaz e companhia, acabaram não sendo suficientes para abrir a contagem em Erechim, dando a deixa para a arbitragem mandar os jogadores para seus respectivos vestiários.
CANÁRIO VOLTA COM MUDANÇAS
Já no segundo tempo, apenas o treinador do time local optou por trocas. Reforçando seu setor de meio-campo, promoveu as entradas de Robson e Cesinha nos lugares de Lorran e Luiz Felipe, respectivamente. E pareceu ter surtido efeito. Apesar do Imortal ainda seguir criando, o Ypiranga equilibrou as ações com Erick e Gedeílson, porém só conseguiu finalizar aos 15, com Lucas Falcão.
Depois da primeira tentativa, novamente Lucas Falcão voltou a concluir. Desta vez com mais perigo. Após receber passe do artilheiro do time, o meia dominou e mandou na trave para lamentação da torcida, esquentando o jogo.
APÓS TROCAS DE ROGER, GRÊMIO CONQUISTA VITÓRIA NO FIM
Percebendo o adversário melhorar, o técnico Roger Machado resolveu realizar algumas alterações. Inicialmente, Gabriel Silva e Anderson entraram dando um novo gás ao setor ofensivo, e logo na sequência Vini Paulista e Churín, este no lugar de Diego Souza, com o comandante apostando suas últimas fichas.
E parece que as substituições surtiram efeito. Aumentando seu poder de ataque, aos 44 minutos, após consulta ao VAR, o árbitro Anderson Daronco acabou marcando pênalti de Amorim sobre Churín. Mesmo com a reclamação por parte dos mandantes, Lucas Silva não quis saber e mandou para o fundo das redes para abrir o placar, aos 47.
Após o tento, a partida tomou ares de drama. Tentando segurar o resultado, a arbitragem teve trabalho para acalmar os ânimos, com direito a alguns cartões distribuídos, principalmente por parte do Ypiranga, que chegou a ter um membro da comissão técnica expulso, encerrando momentos depois para alívio dos visitantes.FICHA TÉCNICAYpiranga 0x1Grêmio
Data e horário: 26/03/2022, às 16h30 (de Brasília)​Local: Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS)Árbitro: Anderson DaroncoAssistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Maíra Mastella MoreiraVAR: Braulio da Silva Machado (SC)
Cartões Amarelos: Bruno Bispo, 24'/2ºT; Bitello, 26'/2ºT; Gabriel Rossetto, 50'/2ºT
Gols: Lucas Silva, 47'/2ºT (1-0)
YPIRANGA: Edson; Gedeílson (Guilherme Amorim, aos 34'/2ºT), Carlos Alexandre, Bruno Bispo e Diego; Lorran (Robson, no intervalo), Lucas Falcão e Marcelinho (Jefferson, aos 37'/2ºT); Erick, Luiz Felipe (Cesinha, no intervalo) e Hugo Almeida (Gabriel Rossetto, aos 50'/2ºT).(Técnico: Luizinho Vieira)
GRÊMIO: Brenno; Rodrigues, Pedro Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villansati, Lucas Silva, Bitello (Vini Paulista, aos 34'/2ºT) e Campaz (Gabriel Silva, aos 25'/2ºT); Elias (Janderson, aos 25'/2ºT) e Diego Souza (Churín, aos 34'/2ºT).(Técnico: Roger Machado)
Crédito: LucasSilvafoioautordogolquedeuavantagemaoGrêmionojogodeidadoCampeonatoGaúcho(Foto:LucasUebel/Grêmio

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