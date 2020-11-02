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futebol

Com gol de Patric, Gamba Osaka vence no Japão e agora é vice-líder

Brasileiro saiu do banco de reservas para dar vitória ao time japonês...
LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2020 às 16:09

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 16:09

Crédito: Reprodução / Gamba Osaka
No último sábado, o Gamba Osaka bateu o Consadole Sapporo, na J-League, a primeira divisão japonesa, e chegou à vice-liderança da competição nacional. Após sair perdendo, o brasileiro Patric saiu do banco de reservas para fazer o gol da virada e da vitória por 2 a 1.
- Não fiz tantos gols assim esta temporada como em outras, mas sinto que cresço no instante importante. Chegamos na segunda colocação da liga e o campeonato não será fácil de conquistar, devido à distância para o Kawasaki Frontale. Mas mesmo assim, fico feliz de poder dar retorno à cidade que sempre me acolheu muito bem e onde conquistei meus principais títulos neste país - disse Patric.
A 17 pontos de distância do líder do campeonato, o jogador disse que conquistar a vaga na Liga dos Campeões da Ásia seria um grande resultado para sua equipe, que não começou bem a competição nacional.
- Podemos brigar pela vaga da Champions League da Ásia, o que seria ótimo pelo esforço recompensado. Temos uma equipe excelente, umas das melhores do país, e não podíamos ficar onde estávamos até a metade da competição - completou.

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