Com gol de Patric, Gamba Osaka vence no Japão e agora é vice-líder

Crédito: Reprodução / Gamba Osaka

No último sábado, o Gamba Osaka bateu o Consadole Sapporo, na J-League, a primeira divisão japonesa, e chegou à vice-liderança da competição nacional. Após sair perdendo, o brasileiro Patric saiu do banco de reservas para fazer o gol da virada e da vitória por 2 a 1.

- Não fiz tantos gols assim esta temporada como em outras, mas sinto que cresço no instante importante. Chegamos na segunda colocação da liga e o campeonato não será fácil de conquistar, devido à distância para o Kawasaki Frontale. Mas mesmo assim, fico feliz de poder dar retorno à cidade que sempre me acolheu muito bem e onde conquistei meus principais títulos neste país - disse Patric.

A 17 pontos de distância do líder do campeonato, o jogador disse que conquistar a vaga na Liga dos Campeões da Ásia seria um grande resultado para sua equipe, que não começou bem a competição nacional.