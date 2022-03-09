futebol

Com gol de Paquetá, Lyon vence Porto fora de casa pela Europa League

Brasileiro marca o gol da vitória e franceses vão com a vantagem para o jogo de volta...
09 mar 2022 às 17:10

Publicado em 09 de Março de 2022 às 17:10

No Estádio do Dragão, o Lyon bateu o Porto fora de casa, por 1 a 0, com gol de Lucas Paquetá, pela ida das oitavas da Europa League, nesta quarta. Com isso, os franceses podem até empatar para se classificarem, na volta, no próximo dia 17. EQUILÍBRIO NA ETAPA INICIALAs duas equipes criaram chances de perigo em proporções iguais no 1º tempo. Aos 32 minutos, Pepe bateu da entrada da área, obrigando Lopes a fazer boa defesa. Na marca dos 39´, foi a vez de Diogo costa trabalhar no arco do Porto, defendendo o rebote de Toko Ekambi.
GOL DE BRASILEIRO E EMOÇÕES NO FIMO Lyon criou duas chances de perigo no 2º tempo com Demblé batendo para fora e outra com Lucas Paquetá, finalizando no canto, obrigando Diogo Costa a fazer boa defesa. O brasileiro teve a segunda chance aos 14 minutos e não perdeu, abrindo o placar para os franceses. O Porto ainda chegou a ter um pênalti e um gol anulado, aos 49'.
JOGO DE VOLTA​A segunda partida entre os dois será na próxima quinta, dia 17, ás 17h de Brasília, no Groupama Stadium. Vale lembrar que o Lyon pode empatar para se classificar. O Porto deve vencer por um gol de diferença para levar para a prorrogação ou pênaltis e por dois gols, para avançar direto.
