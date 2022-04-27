Com gol de Pablo Marí, Udinese atropela Fiorentina em rodada atrasada do Campeonato Italiano

A Udinese goleou a Fiorentina por 4 a 0 fora de casa por rodada atrasada do Campeonato Italiano. A partida começou bem disputada, mas a Viola deixou espaços na defesa após ficar em desvantagem no placar. A derrota atrapalha os planos da Fiorentina que luta por uma vaga na Liga Europa. Os gols foram marcados por Pablo Marí, Deulofeu, Walace e Udogie.> Veja a tabela do Campeonato Italiano

UDINESE NA FRENTE!O jogo começou bem disputado, com ambas as equipes buscando o ataque. Quem abriu o placar foi a Udinese. Aos 12 minutos, a defesa da Fiorentina rebateu o lançamento e a bola sobrou na esquerda para Pablo Marí, que carregou e soltou uma bomba no canto do gol. Foi o primeiro gol do zagueiro ex-Flamengo desde que chegou a Udinese. Depois, aos 36, Deulofeu marcou o segundo.

AMPLIOU E DEFINIU!A Udinese aproveitou os espaços deixados pela Fiorentina e conseguiu ampliar mais uma vez o placar. Aos 45 minutos do segundo tempo, Walace recebeu no meio, carregou a bola e bateu para o gol, a bola ainda desviou no zagueiro Ígor Júlio e enganou o goleiro. Em seguida, aos 47, Makengo recebeu na esquerda e rolou no meio para Udogie marcar.

FALTOU SORTE!A Fiorentina fez mudanças no intervalo e melhorou no jogo. A equipe pressionou a Fiorentina no início da etapa final, criou boas chances, mas não conseguiu diminuir a vantagem no placar. A desorganização defensiva fez o time ser derrotado.

TABELAO resultado é ruim para a Fiorentina, que está na briga, com Roma e Lazio, por uma vaga na Liga Europa. Se tivesse vencido, a Viola ultrapassaria as duas equipes e ficaria na quinta colocação do Campeonato Italiano.