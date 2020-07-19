Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com gol de Orobó, Fortaleza está na final do Cearense

Atacante anotou o seu primeiro gol com a camisa do Leão e colocou o Tricolor na decisão...
LanceNet

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 23:34

Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza
O Fortaleza está na decisão do Campeonato Cearense. Com gol de Tiago Orobó, o Tricolor venceu o Guarany de Sobral por 1 a 0 e aguarda o vencedor de Ceará e Ferroviário.O jogo
Nada de estudo nos primeiros minutos de jogo. Fortaleza e Guarany de Sobral aceleraram o ritmo e criaram boas chances, mas faltou capricho na hora de finalizar e o placar permaneceu zerado.
Com o passar do tempo, o Tricolor colocou o seu estilo de jogo e chegou ao gol na casa dos 22 minutos. Após cruzamento de Osvaldo, Ederson desviou e Orobó cabeceou para o fundo da rede, 1 a 0.
Antes do término da etapa inicial, Ederson teve duas chances de matar a classificação para o Fortaleza, mas ele não conseguiu empurrar a bola para dentro do gol.
No segundo tempo o Fortaleza retornou com o pé no acelerador. Em 14 minutos, o time de Rogério Ceni criou três chances. Na melhor delas, Ederson parou no goleiro Dionatan.
No decorrer da etapa final, o Fortaleza permaneceu no ataque e controlou o duelo. Em alguns momentos, os atletas abusavam da firula e o técnico Rogério Ceni demonstrou muita irritação.
Ao término da partida muita festa por conta da classificação e o Leão continua vivo na briga pelo bicampeonato estadual.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados