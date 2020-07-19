Com gol de Orobó, Fortaleza está na final do Cearense

O Fortaleza está na decisão do Campeonato Cearense. Com gol de Tiago Orobó, o Tricolor venceu o Guarany de Sobral por 1 a 0 e aguarda o vencedor de Ceará e Ferroviário.O jogo
Nada de estudo nos primeiros minutos de jogo. Fortaleza e Guarany de Sobral aceleraram o ritmo e criaram boas chances, mas faltou capricho na hora de finalizar e o placar permaneceu zerado.
Com o passar do tempo, o Tricolor colocou o seu estilo de jogo e chegou ao gol na casa dos 22 minutos. Após cruzamento de Osvaldo, Ederson desviou e Orobó cabeceou para o fundo da rede, 1 a 0.
Antes do término da etapa inicial, Ederson teve duas chances de matar a classificação para o Fortaleza, mas ele não conseguiu empurrar a bola para dentro do gol.
No segundo tempo o Fortaleza retornou com o pé no acelerador. Em 14 minutos, o time de Rogério Ceni criou três chances. Na melhor delas, Ederson parou no goleiro Dionatan.
No decorrer da etapa final, o Fortaleza permaneceu no ataque e controlou o duelo. Em alguns momentos, os atletas abusavam da firula e o técnico Rogério Ceni demonstrou muita irritação.
Ao término da partida muita festa por conta da classificação e o Leão continua vivo na briga pelo bicampeonato estadual.