Com gol de Neymar de pênalti, PSG vence o RB Leipzig na Champions

Vivo na disputa. O Paris Saint-Germain venceu o RB Leipzig pela Liga dos Campeões e mostrou que continua na briga por uma vaga nas oitavas de final. Nesta terça-feira, o time parisiense bateu os alemães por 1 a 0 na reedição da semifinal da última Champions. O gol foi marcado por Neymar, em cobrança de pênalti.
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O PAI TÁ ONNão demorou muito e o PSG abriu o placar. Aos oito minutos de jogo, Di María caiu dentro da área e o juiz deu pênalti de Sabitzer. O time do RB Leipzig chegou a contestar a marcação da infração, mas a penalidade foi confirmada. Na cobrança, Neymar bateu com categoria e não deu chances para Gulacsi.
CHANCES PARA OS VISITANTESApós sofrer o gol, o time de Julian Nagelsmann se lançou ao ataque e teve pelo menos três chances de deixar tudo igual. Nas duas primeiras, o goleiro Keylor Navas evitou o pior e na última, no fim do primeiro tempo, Forsberg mandou por cima.
PRESSÃO ALEMÃO segundo tempo foi um verdadeiro ataque contra defesa. Precisando do resultado, o RB Leipzig foi para cima do Paris Saint-Germain e criou as melhores oportunidades. A equipe de Julian Nagelsmann criou as melhores oportunidades, mas não conseguiu furar a defesa parisiense.
SEQUÊNCIANa próxima rodada da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain encara o Manchester United, fora de casa. A partida acontece na quarta-feira (2), às 17h (de Brasília), no Old Trafford. O RB Leipzig enfrenta o Istambul Basaksehir no mesmo dia, fora de casa, às 14h55 (de Brasília).