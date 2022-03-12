  Com gol de Nacho Fernández, Atlético-MG vence o Democrata-GV pelo Campeonato Mineiro
Com gol de Nacho Fernández, Atlético-MG vence o Democrata-GV pelo Campeonato Mineiro

Galo sofreu sob forte calor de Valadares, mas conseguiu os três pontos fora de casa...
LanceNet

Publicado em 12 de Março de 2022 às 18:37

O Atlético-MG venceu o Democrata-GV por 1 a 0, gol de Nacho Fernández, neste sábado, 12 de março, no Mamudão, em Governador Valadares, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro. O meio-campista argentino entrou no decorrer da partida e garantiu o triunfo aos 41 do segundo tempo.Sob forte calor, o Galo segue firme na primeira colocação da fase de classificação e para garantir a vantagem na fase semifinal, quando poderá jogar por dois resultados iguais. O Atlético está com 25 pontos na tabela. O Democrata está na sétima posição, com 11 pontos, e não corre mais risco de rebaixamento, se garantindo na elite mineira de 2023. Forte calor prejudicou as duas equipes O Atlético, mesmo com uma equipe alternativa, tinha vários titulares como Arana, Keno, Allan e Jair, teve dificuldades na partida, pois o calor de Valadares prejudicou as duas equipes. Elenco forte “falou alto” mais uma vez Quando a coisa “aperta” em jogos no interior de Minas, o Galo recorre ao seu grupo forte e consegue o resultado positivo. Foi assim com as entradas de Borrero e Nacho, autor do gol alvinegro. Próximos jogos O Galo encerra a fase de classificação contra a Caldense, no sábado, 19 de março, às 16h, no Mineirão. No mesmo dia e horário, o Democrata-GV terá pela frente a URT, em Patos de Minas.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDA DEMOCRATA-GV 0 X 1 ATLÉTICO-MGData: 12 de março de 2022Horário: 16h30 (de Brasília)Local: Mamudão, Governador Valadares (MG)Árbitro: Vinícius Gomes do AmaralAssistentes: Luiz Antônio Barbosa e Douglas Almeida CostaCartões amarelos: Matheus Carioca(DEM), Thiaguinho(DEM), Allan(ATL)Cartões vermelhos: não houveGols: Nacho Fernández, aos 41’-2ºT(0-1)
DEMOCRATA-GV (Técnico: Paulo César Schardong)
Lucão; Mateus Pivô, Rafael Caldeira, Gabriel Marques e Weslley, Matheus Carioca;, Vinicius Locatelli(Thomás, aos, 29’-2ºT), Mateusinho (João Paulo, aos 44’-2ºT) e Thiaguinho(Matheus Biddick-aos 8’-2ºT); Chico (Marcelinho, aos 8’-2ºT) e Pedrinho (Filipe Carvalho, aos 29’-2ºT). ATLÉTICO-MG (Técnico: Antônio Mohamed)
Rafael; Igor Rabello, Nathan Silva, Diego Godín e Guilherme Arana; Allan, Jair (Nacho Fernández, aos 23’-2ºT) e Sasha (Tchê Tchê, aos 42’-2ºT); Ademir (Dylan Borrero, aos 31’-2ºT), Eduardo Vargas (Fábio Gomes, aos 23’-2ºT) e Keno (Savarino, aos 31’-2ºT)
Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória

