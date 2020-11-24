Com gol de Morata nos acréscimos, Juventus vence o Ferencváros de virada na Liga dos Campeões

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

Foi suado. A Juventus recebeu o Ferencváros pela Liga dos Campeões nesta terça-feira e conseguiu uma vitória difícil sobre a equipe da Hungria. Em jogo disputado em Turim, a Velha Senhora venceu por 2 a 1. Uzuni abriu o placar para os visitantes, Cristiano Ronaldo deixou tudo igual e Morata, nos acréscimos, virou no Allianz Stadium.

+ Veja a tabela da Liga dos CampeõesERROS BRASILEIROJogando fora de casa, o Ferencváros apostou nos contra-ataques e em uma das escapadas rápidas foi letal. Após lançamento para o campo de ataque, o lateral-direito Danilo escorregou e a bola sobrou para Tokmac Nguen. O camisa 10 encarou a marcação, cruzou, viu a bola desviar no lateral-esquerdo Alex Sandro e cair nos pés de Uzuni, que não desperdiçou.

ELE NÃO PARACoube a Cristiano Ronaldo resolver a situação para a Juventus. O camisa 7 chegou a deixar sua marca, mas a arbitragem pegou posição irregular do craque. Pouco depois, o português encarou a marcação, bateu forte de canhota de fora da área e acertou o canto do goleiro Dibusz para fazer um belo gol.

NO APAGAR DAS LUZESNo segundo tempo, a Juventus se lançou para o ataque para tentar o gol da virada e alugou o campo de defesa do Ferencváros. A Velha Senhora criou boas chances, chegou a mandar duas bolas na trave, mas só conseguiu o gol da vitória nos acréscimos, com Morata de cabeça.