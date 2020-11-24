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Com gol de Morata nos acréscimos, Juventus vence o Ferencváros de virada na Liga dos Campeões

Equipe de Andrea Pirlo sai atrás no marcador, empata com Cristiano Ronaldo e vira com gol de Morata no apagar das luzes. Velha Senhora está classificada para a próxima fase...

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 18:57

LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2020 às 18:57
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
Foi suado. A Juventus recebeu o Ferencváros pela Liga dos Campeões nesta terça-feira e conseguiu uma vitória difícil sobre a equipe da Hungria. Em jogo disputado em Turim, a Velha Senhora venceu por 2 a 1. Uzuni abriu o placar para os visitantes, Cristiano Ronaldo deixou tudo igual e Morata, nos acréscimos, virou no Allianz Stadium.
+ Veja a tabela da Liga dos CampeõesERROS BRASILEIROJogando fora de casa, o Ferencváros apostou nos contra-ataques e em uma das escapadas rápidas foi letal. Após lançamento para o campo de ataque, o lateral-direito Danilo escorregou e a bola sobrou para Tokmac Nguen. O camisa 10 encarou a marcação, cruzou, viu a bola desviar no lateral-esquerdo Alex Sandro e cair nos pés de Uzuni, que não desperdiçou.
ELE NÃO PARACoube a Cristiano Ronaldo resolver a situação para a Juventus. O camisa 7 chegou a deixar sua marca, mas a arbitragem pegou posição irregular do craque. Pouco depois, o português encarou a marcação, bateu forte de canhota de fora da área e acertou o canto do goleiro Dibusz para fazer um belo gol.
NO APAGAR DAS LUZESNo segundo tempo, a Juventus se lançou para o ataque para tentar o gol da virada e alugou o campo de defesa do Ferencváros. A Velha Senhora criou boas chances, chegou a mandar duas bolas na trave, mas só conseguiu o gol da vitória nos acréscimos, com Morata de cabeça.
SEQUÊNCIANa próxima rodada da Liga dos Campeões, a Juventus encara o Dínamo de Kiev, novamente em casa. A partida acontece na quarta-feira (2), às 17h (de Brasília), no Allianz Stadium. O Ferencváros recebe o Barcelona no mesmo dia também às 17h (de Brasília).

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