Com gol de Miranda, Brasil bate Argentina, sem Messi, em amistoso

A Seleção Brasileira venceu o Superclássico Crédito: Pedro Martins/MoWa Press

A Seleção Brasileira derrotou a Argentina por 1 a 0 e faturou o Superclássico no Estádio King Abdullah, em Jidá (SAU). Mas a equipe de Tite sai de território saudita com a sensação de que está "devendo" ao torcedor. Nem mesmo o gol (polêmico) de Miranda nesta terça-feira e a conquista salvou a partida abaixo da média diante de uma albiceleste totalmente reformulada.

Ao ataque!

Já na escalação, Tite evidenciou sua ânsia por uma Seleção mais impetuosa. Mais próximo de Casemiro e Arthur, Coutinho iria distribuir as jogadas para Neymar e uma inédita dupla de ataque formada por Gabriel Jesus e Firmino.

Cadê as chances?

O Brasil ganhou mobilidade ofensiva, mas pouco assustou os hermanos na etapa inicial. Além de Neymar estar pouco inspirado, Firmino e Jesus mal tocaram na bola com tantos erros de passe.

Curiosamente, as melhores chances da equipe vieram graças à defesa. Filipe Luís cabeceou para Romero defender. Casemiro alçou para a área e Miranda encheu o pé, mas Otamendi salvou em cima da linha.

Miranda marcou o gol da vitória do Brasil Crédito: Pedro Martins/MoWa Press

Albiceleste aprovada'

Embora encarasse o duelo como novo passo de sua reformulação, a Argentina do interino Lionel Scaloni causou calafrios a Tite. Saravia, Lo Celso e Icardi exigiram Alisson na etapa final. Repleta de caras novas e sem nomes como Messi, Di María e Agüero, a equipe se mostrou bem sólida.

Seleção mexe e reage

Tentando aumentar a pressão canarinha, Tite sacou Gabriel Jesus e promoveu a entrada de Richarlison. Lançado por Neymar, o camisa 7, com o gol vazio, finalizou para fora. Em seguida, Arthur encheu o pé e Romero espalmou. Aos trancos e barrancos, o Brasil partiu para um abafa. Casemiro cobrou falta rente à trave e, em cruzamento, Otamendi quase marcou contra.

Vitória polêmica

No finzinho, a Seleção Brasileira garantiu sua vitória com uma dose de polêmica. Neymar cobrou escanteio e Miranda, após empurrar Otamendi, estufou a rede: 1 a 0 confirmado pelo árbitro, mesmo com ele tendo o recurso do VAR à sua disposição. O Brasil sai de território saudita campeão do Superclássico. Mas ainda com a sensação de que está devendo aos seus torcedores.

FICHA TÉCNICA

BRASIL 1 X 0 ARGENTINA

Estádio: King Abdullah, Jidá (Arábia Saudita)

Árbitro: Felix Brych (ALE)

Gol: Miranda (1-0, 46'/2ºT)

BRASIL: Alisson; Danilo (Fabinho), Marquinhos, Miranda, Filipe Luis; Casemiro, Arthur, Philippe Coutinho; Gabriel Jesus (Richarlison), Roberto Firmino, Neymar. Técnico: Tite