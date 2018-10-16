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Superclássico

Com gol de Miranda, Brasil bate Argentina, sem Messi, em amistoso

Zagueiro faz de cabeça após cobrança de escanteio de Neymar. Atuação, porém, não foi das mais empolgantes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2018 às 20:05

Publicado em 16 de Outubro de 2018 às 20:05

A Seleção Brasileira venceu o Superclássico Crédito: Pedro Martins/MoWa Press
A Seleção Brasileira derrotou a Argentina por 1 a 0 e faturou o Superclássico no Estádio King Abdullah, em Jidá (SAU). Mas a equipe de Tite sai de território saudita com a sensação de que está "devendo" ao torcedor. Nem mesmo o gol (polêmico) de Miranda nesta terça-feira e a conquista salvou a partida abaixo da média diante de uma albiceleste totalmente reformulada.
Ao ataque!
Já na escalação, Tite evidenciou sua ânsia por uma Seleção mais impetuosa. Mais próximo de Casemiro e Arthur, Coutinho iria distribuir as jogadas para Neymar e uma inédita dupla de ataque formada por Gabriel Jesus e Firmino.
Cadê as chances?
O Brasil ganhou mobilidade ofensiva, mas pouco assustou os hermanos na etapa inicial. Além de Neymar estar pouco inspirado, Firmino e Jesus mal tocaram na bola com tantos erros de passe.
Curiosamente, as melhores chances da equipe vieram graças à defesa. Filipe Luís cabeceou para Romero defender. Casemiro alçou para a área e Miranda encheu o pé, mas Otamendi salvou em cima da linha.
Miranda marcou o gol da vitória do Brasil Crédito: Pedro Martins/MoWa Press
Albiceleste aprovada'
Embora encarasse o duelo como novo passo de sua reformulação, a Argentina do interino Lionel Scaloni causou calafrios a Tite. Saravia, Lo Celso e Icardi exigiram Alisson na etapa final. Repleta de caras novas e sem nomes como Messi, Di María e Agüero, a equipe se mostrou bem sólida.
Seleção mexe e reage
Tentando aumentar a pressão canarinha, Tite sacou Gabriel Jesus e promoveu a entrada de Richarlison. Lançado por Neymar, o camisa 7, com o gol vazio, finalizou para fora. Em seguida, Arthur encheu o pé e Romero espalmou. Aos trancos e barrancos, o Brasil partiu para um abafa. Casemiro cobrou falta rente à trave e, em cruzamento, Otamendi quase marcou contra.
Vitória polêmica
No finzinho, a Seleção Brasileira garantiu sua vitória com uma dose de polêmica. Neymar cobrou escanteio e Miranda, após empurrar Otamendi, estufou a rede: 1 a 0 confirmado pelo árbitro, mesmo com ele tendo o recurso do VAR à sua disposição. O Brasil sai de território saudita campeão do Superclássico. Mas ainda com a sensação de que está devendo aos seus torcedores.
FICHA TÉCNICA
BRASIL 1 X 0 ARGENTINA
Estádio: King Abdullah, Jidá (Arábia Saudita)
Árbitro: Felix Brych (ALE)
Gol: Miranda (1-0, 46'/2ºT)
BRASIL: Alisson; Danilo (Fabinho), Marquinhos, Miranda, Filipe Luis; Casemiro, Arthur, Philippe Coutinho; Gabriel Jesus (Richarlison), Roberto Firmino, Neymar. Técnico: Tite
ARGENTINA: Romero; Saravia, Otamendi, Pezzella, Tagliafico (Acuña); Battaglia, Paredes, Lo Celso (Salvio); Dybala (Lautaro Martínez), Icardi (G.Simeone), Ángel Correa (Pereyra). Técnico: Leonel Scaloni

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