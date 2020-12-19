  • Com gol de Mina, Everton vence o Arsenal e assume a vice-liderança da Premier League
Gunners continuam na parte de baixo da tabela e Mikel Arteta vê o cargo ameaçado...
LanceNet

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 16:27

Crédito: CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP
O Everton é o novo vice-líder da Premier League. Neste sábado, a equipe comandada por Carlo Ancelotti venceu o Arsenal, em casa, por 2 a 1, e chegou aos 26 pontos, ultrapassando o Tottenham, que ainda joga na rodada. Holding, contra, e Yerry Mina foram os autores dos gols dos Toffees. Pépé descontou.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUEO Arsenal começou muito mal na partida. A equipe de Mikel Arteta deu a posse de bola e não conseguia segurar as jogadas. Aos 22, em cruzamento para a área, Holding acabou marcando contra a própria equipe e coroou a má atuação dos Gunners até o momento.
Aos 35, Davies cometeu pênalti bobo e Pépé colocou a bola no fundo das redes. Ali, o Arsenal começava a melhorar.
No finalzinho da primeira etapa, porém, veio o balde de água fria para os Gunners. Sigurdsson cobrou escanteio e Mina apareceu sozinho para, de cabeça, colocar o Everton na frente do placar novamente.
No segundo tempo, o Arsenal pressionou e quase conseguiu marcar, mas a partida terminou em 2 a 1. Com o resultado, Arteta balança cada vez mais no cargo e os Gunners se aproximam cada vez mais da zona de rebaixamento. O Everton, por outro lado, assumiu a vice-liderança temporária da Premier League.

Recomendado para você

Imagem de destaque
Nova geração do Toyota RAV4 vem direto do Japão com motorização híbrida de 239 cv
Imagem de destaque
Associação critica afastamento de colegas de PM que matou casal em Cariacica
Imagem de destaque
Alemanha cria mecanismo de busca para saber se ancestrais eram nazistas

