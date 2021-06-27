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Com gol de Matheus Nascimento, Botafogo vence Grêmio na estreia do Brasileirão sub-20

Camisa 9, que já esteve envolvido com o time profissional, marcou o primeiro gol do Alvinegro na competição nacional...
LanceNet

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Publicado em 

27 jun 2021 às 17:49

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 17:49

Crédito: Rodrigo Fatturi/Grêmio
O Botafogo começou o Campeonato Brasileiro sub-20 em grande estilo. Neste domingo, o Alvinegro superou o Grêmio por 2 a 0 na 1ª rodada da competição, em duelo disputado no CT Hélio Dourado. Matheus Nascimento e Vitinho marcaram os gols da partida.
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Desta forma, o Botafogo somou os primeiros três pontos na competição e terminou a rodada como um dos líderes da competição. O Grêmio, consequentemente, ainda não tem pontos e é um dos últimos colocados.
Matheus Nascimento, que já possui contrato profissional e está envolvido com o time sub-20, marcou o primeiro gol. Tempo depois, o Botafogo se aproveitou de uma bobeada da defesa do Grêmio e Vitinho, cara a cara com o goleiro, não desperdiçou.
A equipe comandada por Ricardo Resende tem um clássico à frente: na próxima quarta-feira, o Botafogo encara o Vasco, às 16h, em local ainda a ser definido. O Grêmio, por sua vez, medirá forças com o Santos em São Bernardo do Campo, às 15h.

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