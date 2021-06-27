Com gol de Matheus Nascimento, Botafogo vence Grêmio na estreia do Brasileirão sub-20

Crédito: Rodrigo Fatturi/Grêmio

O Botafogo começou o Campeonato Brasileiro sub-20 em grande estilo. Neste domingo, o Alvinegro superou o Grêmio por 2 a 0 na 1ª rodada da competição, em duelo disputado no CT Hélio Dourado. Matheus Nascimento e Vitinho marcaram os gols da partida.

+ Veja a tabela da Série B do Brasileirão

Desta forma, o Botafogo somou os primeiros três pontos na competição e terminou a rodada como um dos líderes da competição. O Grêmio, consequentemente, ainda não tem pontos e é um dos últimos colocados.

Matheus Nascimento, que já possui contrato profissional e está envolvido com o time sub-20, marcou o primeiro gol. Tempo depois, o Botafogo se aproveitou de uma bobeada da defesa do Grêmio e Vitinho, cara a cara com o goleiro, não desperdiçou.