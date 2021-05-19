Com gol de Martinelli, Arsenal vence o Crystal Palace e segue vivo na briga por vaga nas competições europeias

Crédito: Twitter Oficial do Arsenal

O Arsenal entrou em campo nesta quarta-feira (19/05) sabendo que só uma vitória o deixaria vivo na última rodada da Premier League por vaga em alguma competição internacional na próxima temporada. E a vitória sobre o Crystal Palace por 3 a 1 veio nos acréscimos, com o brilho de Gabriel Martinelli. O resultado deixou os Gunners na nona colocação da tabela, com 58 pontos

Veja a tabela do InglêsEm um jogo aberto, o Arsenal saiu na frente do placar, com Pepe, aos 35 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, Benteke empatou para os donos da casa. Gabriel Martinelli saiu do banco de reservas aos 33 minutos e, aos 46, marcou o gol que colocou o Arsenal na frente do placar. Ainda deu tempo de Pepe, novamente, marcar o terceiro e sacramentar a vitória dos Gunners.

Martinelli, convocado para a Seleção Olímpica, falou sobre seu momento.

- Graças a Deus esses últimos dias foram muito positivos para mim. Tive a felicidade de, novamente, ser convocado para a seleção olímpica, que é motivo de orgulho muito grande, e hoje pude marcar o gol da virada da nossa equipe, em uma vitória fundamental para a gente. Sabíamos que era um jogo fundamental e decisivo para essa reta final de temporada, e que a vitória nos deixaria vivos para a última rodada. Pude entrar no jogo e ajudar a equipe, que é o mais importante. Procuro estar sempre preparado para aproveitar as oportunidades quando elas aparecerem - afirmou.