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futebol

Com gol de Marquinhos, PSG vence o Nice no Campeonato Francês

Brasileiro fechou o placar em partida que teve ótimas atuações de Di Maria e Mbappé. Paris chega à segunda vitória seguida no campeonato...

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 10:11

LanceNet

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Publicado em 

20 set 2020 às 10:11
Crédito: Marquinhos fechou o placar na vitória contra o Nice (Valery HACHE / AFP
O PSG começa a embalar no Campeonato Francês. Mesmo desfalcado de vários jogadores, entre eles Neymar, o time francês vencer o Nice por 3x0, fora de casa, pela 4ª rodada. Na primeira etapa, Mbappé e Di Maria marcaram para o PSG, e o brasileiro Marquinhos fechou a conta no segundo tempo.Com o resultado, o time de Paris vai aos seis pontos em quatro jogos, no 7º lugar. Já o Nice fica em 10º, também com seis pontos.
JOGO LÁ E CÁApesar do placar folgado, o jogo foi equilibrado na etapa inicial. Os dois times tiveram boas chances: o PSG chegou com Di Maria e Mbappé, e o Nice também fez suas ameaças com Schneiderlin e Rony Lopes.
PSG ABRE O PLACAR E DESLANCHAA figura começou a mudar quando Mbappé caiu na área após disputa de Pelmard e o juiz deu pênalti. Ele mesmo cobrou e fez 1x0, aos 38 minutos do 1º tempo. No lance seguinte, Draxler carimbou a trave. Não demorou muito até que o Paris fizesse o segundo: Di Maria aproveitou rebote do goleiro após grande jogada de Mbappé e soltou uma bomba para ampliar, aos 46.
NICE TENTA REAGIR, MAS MARQUINHOS RESOLVEO Nice começou partindo para cima na etapa final, com duas boas chances: primeiro, Gouiri e Thuram desperdiçaram. Depois, Atal obrigou Navas a fazer grande defesa. Mas o PSG respondeu, colocou chute na trave com Icardi e passou a comandar as ações. Aos 21, Marquinhos deu números finais ao confronto com desvio de cabeça em falta de Di Maria. Mbappé ainda teve um gol anulado, mas o placar ficou em 3x0.
PRÓXIMOS JOGOSNa próxima rodada, o PSG encara o Stade de Reims fora de casa; por sua vez, o Nice viaja para jogar contra o Bordeaux.

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