Com gol de Marcos Júnior, Yokohama Marinos embala terceira vitória na Liga dos Campeões da Ásia

O Yokohama Marinos venceu por 2 a 0 o Hoang Anh Gia Lai, do Vietnã, pela quinta rodada da Liga dos Campeões da Ásia. Com gol de Marcos Júnior, ex-Fluminense, o time japonês engatou a terceira vitória consecutiva e é o líder do Grupo H com 12 pontos. O brasileiro foi o destaque e eleito o melhor jogador da partida.Desde a sua chegada, Marcos Junior, é um dos principais nomes do Yokohama. Campeão japonês em 2019, celebrou não só o gol, mas também evidenciou a grande sequência da equipe na principal competição do continente.

- Marcar um gol em uma competição dessa importância e ajudar o time a vencer um jogo importante é muito gratificante. Trabalhamos muito e, por isso, temos condições de sonhar alto. Enfrentamos e vencemos adversários difíceis e isso valoriza ainda mais o nosso retrospecto. Mas sabemos que a competição está apenas no início - comentou o camisa 10.

O Yokohama encerra a sua participação na primeira fase da competição neste domingo, diante do Jeonbuk Motors, da Coreia do Sul. O brasileiro espera mais um compromisso difícil.

- Tenho certeza que será mais uma partida complicada. Já enfrentamos o Jeonbuk não só nesta edição, mas também em outras e sempre encontramos dificuldades. Vamos entrar em campo respeitando o adversário, mas temos condições de vencer - afirmou Marcos Júnior.