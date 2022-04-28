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Com gol de Marcos Júnior, Yokohama Marinos embala terceira vitória na Liga dos Campeões da Ásia

Ex-Fluminense abre o placar em triunfo contra Hoang Anh Gia Lai do Vietnã...

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 16:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2022 às 16:54
O Yokohama Marinos venceu por 2 a 0 o Hoang Anh Gia Lai, do Vietnã, pela quinta rodada da Liga dos Campeões da Ásia. Com gol de Marcos Júnior, ex-Fluminense, o time japonês engatou a terceira vitória consecutiva e é o líder do Grupo H com 12 pontos. O brasileiro foi o destaque e eleito o melhor jogador da partida.Desde a sua chegada, Marcos Junior, é um dos principais nomes do Yokohama. Campeão japonês em 2019, celebrou não só o gol, mas também evidenciou a grande sequência da equipe na principal competição do continente.
- Marcar um gol em uma competição dessa importância e ajudar o time a vencer um jogo importante é muito gratificante. Trabalhamos muito e, por isso, temos condições de sonhar alto. Enfrentamos e vencemos adversários difíceis e isso valoriza ainda mais o nosso retrospecto. Mas sabemos que a competição está apenas no início - comentou o camisa 10.
O Yokohama encerra a sua participação na primeira fase da competição neste domingo, diante do Jeonbuk Motors, da Coreia do Sul. O brasileiro espera mais um compromisso difícil.
- Tenho certeza que será mais uma partida complicada. Já enfrentamos o Jeonbuk não só nesta edição, mas também em outras e sempre encontramos dificuldades. Vamos entrar em campo respeitando o adversário, mas temos condições de vencer - afirmou Marcos Júnior.
Crédito: MarcosJúnior,ex-Fluminense,marcouumgolnavitóriadoYokohamaMarinos(Foto:Divulgação

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