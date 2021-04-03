  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com gol de Lukaku, Inter de Milão vence o Bologna e amplia vantagem na liderança do Italiano
Com gol de Lukaku, Inter de Milão vence o Bologna e amplia vantagem na liderança do Italiano

Atacante belga marca seu vigésimo gol na competição, equipe azul e preta abre oito pontos de vantagem e se aproxima de título que é conquistado há 11 temporadas...

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 17:44

LanceNet

Crédito: VINCENZO PINTO / AFP
Cada vez mais perto do título nacional, a Inter de Milão venceu mais uma pelo Campeonato Italiano neste sábado. Fora de casa, a Nerazzurri enfrentou o Bologna e, com gol de Lukaku, venceu por 1 a 0. Com o resultado, o time de Antonio Conte chegou aos 68 pontos e abriu oito de vantagem para o Milan.
+ Veja a tabela do Campeonato ItalianoELE DECIDEEm um primeiro tempo equilibrado, a Inter de Milão aproveitou melhor a oportunidade e Lukaku marcou o gol da vitória aos 30 minutos. O zagueiro Bastoni foi na linha de fundo e cruzou na medida para o belga, que cabeceou para boa defesa de Ravaglia. No rebote, porém, o camisa 9 só escorou para o fundo das redes.
NA TRAVEO segundo tempo continuou equilibrado no Estádio Renato Dall'Ara e novamente a melhor chance foi da Inter. Logo no início, o argentino Lautaro Martínez encarou a marcação e bateu de chapa da entrada da área. Ravaglia até se esticou, mas não chegou e viu a bola explodir no pé da trave.
PERTO DO TÍTULOCom o resultado, a Inter de Milão chegou aos 68 pontos e agora está com oito pontos de vantagem para o Milan, vice-líder do torneio, que empatou com a Sampdoria neste sábado. Caso confirme o título, a Nerazzurri ficará com o scudetto pela 19ª vez. A última conquista foi há 11 temporadas, em 2009/10.
SEQUÊNCIA​A Inter de Milão volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta a Sassuolo em jogo atrasado da 28ª rodada. O Bologna, por sua vez, tem compromisso com a Roma somente no dia 11.

Tópicos Relacionados

internazionale
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A dificuldade de contratar mão de obra especializada é um dos principais entraves para o mercado imobiliário
Mercado imobiliário do ES foca em produtividade para vencer gargalo de mão de obra
Imagem de destaque
8 motivos para incluir o milho na alimentação
Caso chamou a atenção de moradores, na noite da última quinta-feira (23)
Motorista de app é sequestrado na Serra e suspeito morre após perseguição

