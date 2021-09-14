Com gol de Lukaku, Chelsea vence o Zenit no Stamford Bridge em estreia da Champions League

Nesta terça-feira, o Chelsea venceu o Zenit por 1 a 0, no Stamford Bridge, em jogo válido pela primeira rodada do Grupo H da Champions League. Com gol de Romelu Lukaku, o atacante marcou seu quarto gol com a camisa azul desde a sua contratação e garantiu a vantagem no início da competição, com a equipe ocupando a segunda colocação do grupo. LÁ E CÁA partida começou com o Chelsea ocupando o setor ofensivo e dominando a posse de bola. Aos poucos, o Zenit começou a construir suas jogadas. Aos 11 minutos, Claudinho recebeu um lançamento na área e tentou finalizar, mas foi atrapalhado pela defesa do time inglês. Na sequência, uma bola alçada na pequena área quase encontrou Lukaku sozinho, mas o lance passou longe.
LONGE DEMAISAos 17 minutos, Mount tentou cruzar do lado esquerdo mas a bola foi parar nas mãos de Kritsyuk. Um minuto depois, uma falta na intermediária fez surgir outra oportunidade para o Zenit. Na cobrança, Rakitskiy lançou para Kuzyaev, que arriscou de longe. Com a marcação alta, o jogo passou a se concentrar no meio-campo, sem grandes chances para as duas equipes.
ARAME LISOAos 34 minutos, Mount adiantou a jogada pelo corredor central e deu o passe para Alonso, que tentou cruzar da lateral, mas foi cortado pela defesa do Zenit. Aos 36 minutos, James arriscou pela esquerda e também foi neutralizado pelos zagueiros do time russo.
A PRIMEIRA DEFESADois minutos depois, a bola para sobrou para Rakitskiy no centro da área. O zagueiro fez uma finalização fraca e Mendy agarrou. Aos 41 minutos, o Chelsea tabelou na área russa. Lukaku rolou para Ziyech, que desperdiçou a chance de chutar para o gol e mandou para fora.
QUE CHANCE!Na jogada seguinte, Lukaku recebeu na área e cabeceou com perigo, mas a bola passou perto do travessão. Aos 44, o mandante construiu outra jogada de ataque, mas Ziyech cruzou muito forte e não atingiu a área. Desta forma, a primeira etapa terminou sem gols.OS LEÕES ATACAMNo primeiro lance do segundo tempo, Alonso recebeu o passe na entrada da área e fez a primeira finalização com perigo do Chelsea. Porém, o chute foi fraco e Kritsyuk defendeu. Aos cinco minutos, Rüdiger fez boa jogada individual. O zagueiro avançou em diagonal, invadiu a área e quase marcou o primeiro gol da partida.
A REAÇÃO RUSSATrês minutos depois, Malcolm ganhou o duelo com Ziyech e finalizou, mas o lance passou longe. Em seguida, Douglas Santos arriscou de longe e a bola foi pelo lado da trave. Aos 15 minutos, Claudinho deu um passe longo, que quase se converteu em finalização de Kuzyaev, mas foi desviado por Rüdiger. Aos 21 minutos, Wendel driblou Azpilicueta, invadiu a área e testou a finalização, que foi agarrada por Mendy.
SIMPLESMENTE LUKAKUCom o susto do Zenit, os leões avançaram no campo. Foi quando Azpilicueta lançou para Lukaku que, de cabeça, marcou o primeiro gol da partida. Aos 34 minutos, Alonso arriscou da entrada da área, mas não conseguiu ampliar a vantagem para o Chelsea. TENTANDO DIMINUIR O PREJUÍZOEm cobrança de escanteio, Dzyuba aproveitou o cruzamento de Asmoun e cabeceou, quase marcando o gol de empate, mas o lance saiu à direita da meta. Nos acréscimos, Lukaku atacou em velocidade e quase conseguiu finalizar, mas Douglas Santos fez o corte.SEQUÊNCIANa segunda rodada do grupo H, o Chelsea enfrenta a Juventus, na quinta (29), às 26h, no Estádio da Juventus. Por sua vez, o Zenit irá duelar com o Malmö, no mesmo dia, às 13h45, no Estádio de São Petersburgo.