Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
futebol

Com gol de Lucas Paquetá, Lyon vence o Dijon no Francês e segue na vice-liderança da competição

Brasileiro define a vitória da equipe visitante com gol no primeiro tempo, e equipe segue firme na luta pelo título nacional. Clube chegou aos 49 pontos na competição...
LanceNet

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 19:55

Crédito: Damien LG / Lyon
Pela 23ª rodada do Campeonato Francês, o Lyon visitou o Dijon nesta quarta-feira e a equipe de Rudi Garcia venceu por 1 a 0, com gol do brasileiro Lucas Paquetá. Com o resultado, os Gones chegam aos 49 pontos e continuam na segunda posição da Ligue 1.
+ Veja a tabela do Campeonato FrancêsEm primeiro tempo muito equilibrado, o Lyon abriu o placar aos 21 minutos. Toko Ekambi deu lindo passe para Paquetá na intermediária, o meio-campista revelado no Flamengo invadiu a área e bateu na saída do goleiro Anthony Racioppi para fazer o gol que definiu a vitória.
Na etapa final, o Lyon usou a experiência ao seu favor, segurou a bola e administrou o resultado esperando o fim da partida no Estádio Gaston Gérard. O time de Rudi Garcia ainda teve chance de ampliar o resultado, mas não conseguiu balançar as redes novamente.
Na próxima rodada do Campeonato Francês, o Lyon encara o Strasbourg, em casa, no sábado. O Dijon, por sua vez, tem compromisso com o Montpellier, fora de casa.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados