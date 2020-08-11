  • Com gol de Lucas Ocampos no final, Sevilla vence o Wolverhampton e está na semifinal da Liga Europa
Com gol de Lucas Ocampos no final, Sevilla vence o Wolverhampton e está na semifinal da Liga Europa

Time espanhol é melhor durante quase todo o jogo, mas só consegue furar a defesa inglesa nos minutos finais. Clube da Andaluzia vai em busca do sexto título da competição...
LanceNet

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 17:54

Crédito: FRIEDEMANN VOGEL / AFP
O Sevilla está na semifinal da Liga Europa. Nesta terça-feira, o time espanhol eliminou o Wolverhampton nas quartas de final, com vitória por 1 a 0, e se garantiu entre os quatro melhores. O gol foi marcado por Lucas Ocampos, aos 43 minutos do segundo tempo. O próximo adversário será o Manchester United.
GRANDE CHANCE NO INÍCIO​Logo com 12 minutos de jogo, o Wolverhampton poderia ter aberto o placar. Em linda jogada de Adama Traoré, que recebeu de Rúben Neves antes do meio-campo, o espanhol partiu em velocidade, sua principal característica, e deixou todo o time do Sevilla para trás. Somente Diego Carlos, com falta, derrubou o jogador, que já estava dentro da área. Em cobrança de pênalti, o artilheiro Raúl Jiménez bateu mal e o goleiro Bono defendeu.
PRESSÃO DO SEVILLA​Após levar o susto no início, os espanhóis tomaram o controle da partida e dominaram o restante do jogo. O time da Andaluzia fez praticamente um treino de ataque contra defesa, mas não conseguiu vencer o goleiro dos Wolves, Rui Patrício.
PERSISTÊNCIA PREMIADADepois de tanto tentar o gol durante o jogo, o Sevilla finalmente balançou as redes nos últimos minutos da partida. Aos 43 minutos, o argentino Banega, que fez excelente partida, levantou na área e o compatriota Lucas Ocampos apareceu para desviar de cabeça e mandar no cantinho, sem chances para Rui Patrício.
SEQUÊNCIANa semifinal, o XXX enfrentará o Manchester United, que eliminou o Copenhagen na segunda-feira. O jogo acontece no próximo domingo, às 16h (de Brasília), na cidade de Colônia, na Alemanha, país-sede da fase final da Liga Europa.​

