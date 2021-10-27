Com gol de Lucas Moura, Tottenham vence o Burnley e avança da Copa da Liga Inglesa

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Nesta quarta-feira, o Tottenham classificou-se na Copa da Liga Inglesa ao vencer o Burnley por 1 a 0. O gol da vitória da equipe londrina saiu na segunda etapa, marcado pelo brasileiro Lucas Moura, que havia iniciado o jogo no banco de reservas.POUCA EMOÇÃOO primeiro tempo do confronto desta quarta-feira não mostrou muito por parte das duas equipes, que pouco fizeram no setor ofensivo. Foram poucas finalizações para Burnley e Tottenham, com os dois times sem conseguir finalizar ao gol.

EQUILÍBRIONo segundo tempo, um estado de equilíbrio entre os dois times foi mantido, mas o Tottenham passou a ser superior em um determinado momento. A equipe londrina conseguiu criar mais chances de perigo, tendo resultado pouco depois.

GOL BRASILEIROLucas Moura iniciou a partida no banco de reservas, e entrou em campo aos 25 minutos do primeiro tempo após lesão do jovem ponta-direito espanhol Bryan Gil. No segundo tempo, o brasileiro foi essencial para o Tottenham, marcando o gol da vitória aos 23 minutos.

CLASSIFICAÇÃOA vitória nesta quarta-feira por 1 a 0 contra o Burnley coloca o Tottenham na próxima fase da Copa da Liga Inglesa. Ao avançar nas oitavas de final, os Spurs enfrentam o Arsenal, seu rival, nas quartas de final da Carabao Cup.