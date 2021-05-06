Com gol de Lucas Lovat, Bratislava vence o Dukla e chega à final da Copa da Eslováquia

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Com grande atuação do brasileiro Lucas Lovat, o Slovan Bratislava venceu o Dukla por 3 a 1 na última quarta-feira e garantiu vaga na final da Copa da Eslováquia. Após o duelo, o lateral-esquerdo comemorou a classificação e o gol marcado.

+ Veja a tabela da Champions League- Fico muito feliz por ajudar o time em mais uma partida. Acabei me lesionando e estou voltando aos poucos. Aproveitei uma chance no decorrer do jogo, vi o espaço aparecendo e subi ao ataque. Tive a tranquilidade para avançar e tocar por cima do goleiro - disse o brasileiro.

Caso o Slovan seja o campeão da Copa da Eslováquia, este será o terceiro título seguido desta competição para Lucas. Em 2019, quando defendia as cores do Spartak Trnava, e ano passado, pelo próprio Bratislava, o ala foi campeão do torneio eliminatório. A decisão será no 19, contra Zilina.

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