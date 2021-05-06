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Com gol de Lucas Lovat, Bratislava vence o Dukla e chega à final da Copa da Eslováquia

Lateral-esquerdo brasileiro fez um dos gols na vitória do seu time na vitória por 3 a 1 e pode terminar a temporada com quatro títulos no país do leste europeu
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LanceNet

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Publicado em 

06 mai 2021 às 15:14

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 15:14

Crédito: Divulgação
Com grande atuação do brasileiro Lucas Lovat, o Slovan Bratislava venceu o Dukla por 3 a 1 na última quarta-feira e garantiu vaga na final da Copa da Eslováquia. Após o duelo, o lateral-esquerdo comemorou a classificação e o gol marcado.
+ Veja a tabela da Champions League- Fico muito feliz por ajudar o time em mais uma partida. Acabei me lesionando e estou voltando aos poucos. Aproveitei uma chance no decorrer do jogo, vi o espaço aparecendo e subi ao ataque. Tive a tranquilidade para avançar e tocar por cima do goleiro - disse o brasileiro.
Caso o Slovan seja o campeão da Copa da Eslováquia, este será o terceiro título seguido desta competição para Lucas. Em 2019, quando defendia as cores do Spartak Trnava, e ano passado, pelo próprio Bratislava, o ala foi campeão do torneio eliminatório. A decisão será no 19, contra Zilina.
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
A decisão da Copa da Eslováquia, porém, não é a única chance de título de Lucas Lovat e do Slovan Bratislava na temporada. No próximo domingo, o time do brasileiro encara o Dunajská Streda no Campeonato Eslovaco, e, em caso de empate, já conquista o título da competição antecipadamente.

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