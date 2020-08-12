Com gol de Léo Gamalho, CRB vence o Oeste

No Rei Pelé, CRB e Oeste maltrataram a bola, mas o oportunismo de Léo Gamalho deu a vitória de 1 a 0 para o Galo. Com o resultado, o time de Alagoas chegou aos três pontos e fica na 9ª colocação. Já o Rubrão é o 14º, com apenas um ponto.Na próxima rodada, o CRB visita o Náutico, nos Aflitos. Enquanto isso, o Oeste encara o Brasil de Pelotas, no Bento de Freitas.

O jogo

A etapa inicial foi simbólica para CRB e Oeste. Sem nenhuma inspiração no campo de ataque, os dois times não conseguiam atacar o gol adversário e os goleiros foram apenas torcedores acompanhando o seu time do coração no gramado.

A única chance só poderia sair na bola parada e foi isso que aconteceu. Xandão soltou uma bomba de fora da área, que o goleiro do Oeste deu rebote e conseguiu se recuperar a tempo.

No segundo tempo o panorama era o mesmo. Com dificuldade na criação, os dois times não produziam e o jeito era arriscar de fora da área. Felipe Menezes foi o que chegou mais perto. Em chute forte da intermediária, o Galo por muito pouco não abriu o marcador.