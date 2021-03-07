Com gol de Kieza, Náutico vence Sete de Setembro pelo Campeonato Pernambucano

No estádio Lacerdão, em Caruaru, o Náutico venceu fora de casa o Sete de Setembro pelo placar de 1 a 0, gol marcado por Kieza, no primeiro tempo. Com a vitória, o Timbu mantém o 100% de aproveitamento com dois jogos e duas vitórias. O Alvirrubro permanece líder do Campeonato Pernambucano com 6 pontos. O Lobo-guará ainda não marcou pontos e está em 8º lugar.Na próxima rodada, o Sete de Setembro enfrenta o Central, no estádio Lacerdão, dia 14 de março. Já o Náutico volta a campo para pegar o Vera Cruz, dia 21 de março, no estádio dos Aflitos.
O jogo
PRESSÃO DO NÁUTICO E O GOL
Mesmo jogando fora de casa, o Náutico foi para cima do time do Sete de Setembro. Em 25 minutos, o Timbu criou três chances para marcar, todas com Kieza, mas o artilheiro do Campeonato Pernambucano não conseguiu finalizar com qualidade.
Em seguida, veio a parada técnica. E após a paralisação, o Náutico abriu o marcador. A bola é levantada na área em cobrança de falta, Vinícius desviou e o goleiro Neneka defendeu, mas no rebote Kieza aproveitou e fez: 1 a 0.
SETE DE SETEMBRO CRIA BOAS CHANCES E QUASE EMPATA NO FIM DA ETAPA INICIAL
Após o gol, o Sete Setembro foi com tudo para cima do Náutico em busca do gol de empate. Foram duas ótimas chances criadas, mas Diogo Capela cabeceou para fora e o atacante Rodrigo parou no goleiro Alex Alves, do Náutico.
TIMBU VOLTA PRESSIONANDO APÓS O INTERVALO
O Náutico iniciou bem o segundo tempo duas ótimas chances nos primeiros 15 minutos da etapa complementar. Erick e Vinícius acertaram ótimas chutes que levaram muito perigo ao gol de Neneka.
LOBO-GUARÁ CRESCE NA PARTIDA, CRIA CHANCES, MAS NÃO CONSEGUE O EMPATE
Aos poucos, o Náutico foi diminuindo o ritmo e dando campo para o Sete de Setembro crescer no jogo. O Lobo-guará se aproveitou do momento de queda do Timbu e foi com tudo em busca do empate. Nego de Brejão e Genildo tiveram chances claras para marcar, mas o primeiro acertou o travessão e o segundo parou no goleiro Alex Alves.
O Sete de Setembro insistiu até o último minuto, mas o Náutico foi firme na defesa e conseguiu segurar a pressão e garantir a vitória.
Sete de Setembro 0 x 1 NÁUTICO - 2ª RODADA DO CAMPEONATO PERNAMBUCANOEstádio: Lacerdão, em Caruaru (PE)Data: 07 de março de 2021, às 15h (de Brasília)Árbitro: Deborah Cecilia CorreiaAssistentes: Fernando Antonio da Silva Junior e José Romão da Silva NetoCartões amarelos: Genildo, Diogo Capela (SET), Williams Bahia, Camutanga, Jean Carlos (NAU)Cartões vermelhos:GOL: Kieza, 31'/1ºT (1-0).
SETE DE SETEMBRO (Técnico: Carlos Júnior)Neneka; Pelezinho, Vinícius Gusmão (Willams Luz, aos intervalo), Moisés Potiguar e Léo Moraes (Genildo, aos 14’/2ºT); Renan Costa, Lucas Gomes, Diogo Capela (Raniel, aos 39’/2ºT) Alexon (Keyllo Mancha, aos 14’/2ºT); Rodrigo (Nego de Brejão, aos 39’/2ºT) e Luciano Grafite.
NÁUTICO (Técnico: Hélio dos Anjos)Alex Alves; Williams Bahia, Camutanga, Ronaldo Alves e Bryan; Djavan (Marciel, aos 17’/2ºT), Rhaldney e Jean Carlos (Luiz Henrique, aos 32’/2ºT); Vinicius (Giovanny, aos 27’/2ºT), Erick (Álvaro, aos 27’/2ºT) (Júlio, aos 32’/2ºT) e Kieza.