futebol

Com gol de Kieza, Náutico vence Sete de Setembro pelo Campeonato Pernambucano

O Timbu segue na liderança da competição estadual e com 100% de aproveitamento; Lobo-guará ainda não conseguiu marcar pontos...

Publicado em 07 de Março de 2021 às 17:48

LanceNet

Crédito: Tiago Caldas - Twitter Náutico
No estádio Lacerdão, em Caruaru, o Náutico venceu fora de casa o Sete de Setembro pelo placar de 1 a 0, gol marcado por Kieza, no primeiro tempo. Com a vitória, o Timbu mantém o 100% de aproveitamento com dois jogos e duas vitórias. O Alvirrubro permanece líder do Campeonato Pernambucano com 6 pontos. O Lobo-guará ainda não marcou pontos e está em 8º lugar.Na próxima rodada, o Sete de Setembro enfrenta o Central, no estádio Lacerdão, dia 14 de março. Já o Náutico volta a campo para pegar o Vera Cruz, dia 21 de março, no estádio dos Aflitos.
O jogo
PRESSÃO DO NÁUTICO E O GOL
Mesmo jogando fora de casa, o Náutico foi para cima do time do Sete de Setembro. Em 25 minutos, o Timbu criou três chances para marcar, todas com Kieza, mas o artilheiro do Campeonato Pernambucano não conseguiu finalizar com qualidade.
Em seguida, veio a parada técnica. E após a paralisação, o Náutico abriu o marcador. A bola é levantada na área em cobrança de falta, Vinícius desviou e o goleiro Neneka defendeu, mas no rebote Kieza aproveitou e fez: 1 a 0.
SETE DE SETEMBRO CRIA BOAS CHANCES E QUASE EMPATA NO FIM DA ETAPA INICIAL
Após o gol, o Sete Setembro foi com tudo para cima do Náutico em busca do gol de empate. Foram duas ótimas chances criadas, mas Diogo Capela cabeceou para fora e o atacante Rodrigo parou no goleiro Alex Alves, do Náutico.
TIMBU VOLTA PRESSIONANDO APÓS O INTERVALO
O Náutico iniciou bem o segundo tempo duas ótimas chances nos primeiros 15 minutos da etapa complementar. Erick e Vinícius acertaram ótimas chutes que levaram muito perigo ao gol de Neneka.
LOBO-GUARÁ CRESCE NA PARTIDA, CRIA CHANCES, MAS NÃO CONSEGUE O EMPATE
Aos poucos, o Náutico foi diminuindo o ritmo e dando campo para o Sete de Setembro crescer no jogo. O Lobo-guará se aproveitou do momento de queda do Timbu e foi com tudo em busca do empate. Nego de Brejão e Genildo tiveram chances claras para marcar, mas o primeiro acertou o travessão e o segundo parou no goleiro Alex Alves.
O Sete de Setembro insistiu até o último minuto, mas o Náutico foi firme na defesa e conseguiu segurar a pressão e garantir a vitória.
Sete de Setembro 0 x 1 NÁUTICO - 2ª RODADA DO CAMPEONATO PERNAMBUCANOEstádio: Lacerdão, em Caruaru (PE)Data: 07 de março de 2021, às 15h (de Brasília)Árbitro: Deborah Cecilia CorreiaAssistentes: Fernando Antonio da Silva Junior e José Romão da Silva NetoCartões amarelos: Genildo, Diogo Capela (SET), Williams Bahia, Camutanga, Jean Carlos (NAU)Cartões vermelhos:GOL: Kieza, 31'/1ºT (1-0).
SETE DE SETEMBRO (Técnico: Carlos Júnior)Neneka; Pelezinho, Vinícius Gusmão (Willams Luz, aos intervalo), Moisés Potiguar e Léo Moraes (Genildo, aos 14’/2ºT); Renan Costa, Lucas Gomes, Diogo Capela (Raniel, aos 39’/2ºT) Alexon (Keyllo Mancha, aos 14’/2ºT); Rodrigo (Nego de Brejão, aos 39’/2ºT) e Luciano Grafite.
NÁUTICO (Técnico: Hélio dos Anjos)Alex Alves; Williams Bahia, Camutanga, Ronaldo Alves e Bryan; Djavan (Marciel, aos 17’/2ºT), Rhaldney e Jean Carlos (Luiz Henrique, aos 32’/2ºT); Vinicius (Giovanny, aos 27’/2ºT), Erick (Álvaro, aos 27’/2ºT) (Júlio, aos 32’/2ºT) e Kieza.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Vídeo mostra homem agarrado ao teto de viatura da PM em Vila Velha
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026 
Imagem de destaque
Maior produtor de camisinhas do mundo pode subir preços em até 30% por causa da guerra no Irã

