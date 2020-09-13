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futebol

Com gol de Kayke, Qatar SC conquista sua primeira vitória no Campeonato do Catar

Atacante foi o nome do triunfo por 1 a 0 sobre o Al Rayyan
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Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 09:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 set 2020 às 09:48
Crédito: Kaike marcou o triunfo da vitória pelo Qatar SC no campeonato nacional (Instagram Qatar SC
Pela terceira rodada do Campeonato do Catar, o Qatar SC venceu o Al Rayyan por 1 a 0, com gol do brasileiro Kayke, e garantiu os seus primeiros três pontos na competição, tirando ainda a invencibilidade do adversário. Foi a 11ª vez que o brasileiro balançou as redes em 23 partidas disputadas com a camisa do Qatar SC.
O único gol do jogo saiu aos 25 minutos do segundo tempo, após Kayke receber lançamento, disparar desde o meio de campo e tocar com categoria na saída do goleiro. Ele falou sobre a importância da primeira vitória da equipe na competição.
- Fico muito feliz e aliviado com esse gol. Tivemos um começo difícil no campeonato, com duas derrotas, e sabíamos que teríamos um adversário muito complicado. Foi um jogo duro, mas que graças a Deus conseguimos conquistar os três pontos. É uma vitória importante para todo o grupo, para nos dar confiança para a sequência da competição - afirmou.

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