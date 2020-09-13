Com gol de Kayke, Qatar SC conquista sua primeira vitória no Campeonato do Catar

Crédito: Kaike marcou o triunfo da vitória pelo Qatar SC no campeonato nacional (Instagram Qatar SC

Pela terceira rodada do Campeonato do Catar, o Qatar SC venceu o Al Rayyan por 1 a 0, com gol do brasileiro Kayke, e garantiu os seus primeiros três pontos na competição, tirando ainda a invencibilidade do adversário. Foi a 11ª vez que o brasileiro balançou as redes em 23 partidas disputadas com a camisa do Qatar SC.

O único gol do jogo saiu aos 25 minutos do segundo tempo, após Kayke receber lançamento, disparar desde o meio de campo e tocar com categoria na saída do goleiro. Ele falou sobre a importância da primeira vitória da equipe na competição.