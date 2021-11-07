Com gol de joia, Arsenal vence Watford e ultrapassa Manchester United na Premier League

Crédito: Arsenal derrotou o Watford por 1 a 0 no Emirates Stadium (TOLGA AKMEN / AFP

O Arsenal conquistou uma vitória importante sobre o Watford por 1 a 0 pela Premier League e ultrapassou o Manchester United na tabela de classificação. Após um primeiro tempo melhor e marcado pelo pênalti perdido por Aubameyang, os Gunners construíram a vitória na categoria de Smith Rowe nos 45 minutos finais.DESPERDÍCIOSApós um início de jogo morno, o Arsenal teve a chance de largar na frente aos 35 do segundo tempo após Lacazette sofrer falta dentro da área. No entanto, Aubameyang desperdiçou a cobrança defendida por Foster. No ataque seguinte, Nuno Tavares surgiu dentro da área, recebeu cruzamento de Tomiyasu, mas mandou pela linha de fundo.

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QUE PERIGODominado durante quase toda a primeira etapa, o Watford chegou com perigo com Kucka roubando uma bola no campo de ataque, limpando a defesa e batendo com muito perigo tirando tinta da trave. Os Gunners responderam com Gabriel Magalhães aproveitando cobrança de escanteio e cabeceando para outra excelente defesa de Foster.

GRANDE FASENa segunda etapa, os Gunners voltaram com controle da partida e aos 10 minutos abriu o placar com Smith Rowe aproveitando sobra de bola na entrada da área após jogada de Ben White e batendo no cantinho. Aos 32, o camisa 10 teve outra oportunidade ao receber uma bola na grande área, mas bateu sem direção.