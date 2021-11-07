Com gol de joia, Arsenal vence Watford e ultrapassa Manchester United na Premier League

O Arsenal conquistou uma vitória importante sobre o Watford por 1 a 0 pela Premier League e ultrapassou o Manchester United na tabela de classificação. Após um primeiro tempo melhor e marcado pelo pênalti perdido por Aubameyang, os Gunners construíram a vitória na categoria de Smith Rowe nos 45 minutos finais.DESPERDÍCIOSApós um início de jogo morno, o Arsenal teve a chance de largar na frente aos 35 do segundo tempo após Lacazette sofrer falta dentro da área. No entanto, Aubameyang desperdiçou a cobrança defendida por Foster. No ataque seguinte, Nuno Tavares surgiu dentro da área, recebeu cruzamento de Tomiyasu, mas mandou pela linha de fundo.
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QUE PERIGODominado durante quase toda a primeira etapa, o Watford chegou com perigo com Kucka roubando uma bola no campo de ataque, limpando a defesa e batendo com muito perigo tirando tinta da trave. Os Gunners responderam com Gabriel Magalhães aproveitando cobrança de escanteio e cabeceando para outra excelente defesa de Foster.
GRANDE FASENa segunda etapa, os Gunners voltaram com controle da partida e aos 10 minutos abriu o placar com Smith Rowe aproveitando sobra de bola na entrada da área após jogada de Ben White e batendo no cantinho. Aos 32, o camisa 10 teve outra oportunidade ao receber uma bola na grande área, mas bateu sem direção.
EMOÇÃO ATÉ O FIMO Watford quase chegou ao gol de empate após longo lançamento da defesa para King, que aproveitou saída errada de Ramsdale, mas finalizou sem ângulo para fora. Aos 45 minutos, Lokonga teve a chance de ampliar em uma finalização da entrada da área, mas Foster defender a bomba do belga.