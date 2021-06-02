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Com gol de Haaland nos acréscimos, Noruega bate seleção de Luxemburgo em amistoso

Artilheiro do Borussia Dortmund decide partida que se encaminhava para o empate sem gols e chega ao sétimo gol com a camisa da seleção norueguesa em 11 partidas disputadas...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2021 às 16:50

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 16:50

Crédito: JORGE GUERRERO / AFP
Mesmo sem estar classificada para a Eurocopa, a seleção da Noruega entrou em campo nesta quarta-feira em amistoso internacional na Data-Fifa. O time nórdico encarou a seleção de Luxemburgo, no Estádio La Rosaleda, em Málaga, na Espanha, e venceu por 1 a 0. O gol foi marcado por Erling Haaland.
+ Veja a tabela da EurocopaPRIMEIRO TEMPO MORNO​Favorita ao jogo, a seleção da Noruega não teve vida fácil no início. Mesmo com nomes como Haaland, Odegaard e Petter Hauge, o time vermelho sofreu com o conjunto de Luxemburgo. As equipes foram para o intervalo empatando sem gols e poucas boas chances criadas foram de Luxemburgo.
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ELE DECIDEO segundo tempo parecia que terminaria empatado sem gols também, mas nos acréscimos o artilheiro decidiu. Haaland recebeu belo passe de Thorstvedt aos 47 minutos, ficou cara a cara com o goleiro Moris, e fez o gol da vitória. Foi o sétimo gol do centroavante em 11 partidas pela seleção.
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SEQUÊNCIANa próxima terça-feira, a seleção da Noruega volta a campo para mais um amistoso. Desta vez, o adversário será a Grécia. A seleção de Luxemburgo, por sua vez, encara a Escócia, também em amistoso. Fora da Eurocopa, Noruega e Luxemburgo voltam a campo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo em setembro, contra Holanda e Azerbaijão, respectivamente.

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