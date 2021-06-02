Com gol de Haaland nos acréscimos, Noruega bate seleção de Luxemburgo em amistoso

Crédito: JORGE GUERRERO / AFP

Mesmo sem estar classificada para a Eurocopa, a seleção da Noruega entrou em campo nesta quarta-feira em amistoso internacional na Data-Fifa. O time nórdico encarou a seleção de Luxemburgo, no Estádio La Rosaleda, em Málaga, na Espanha, e venceu por 1 a 0. O gol foi marcado por Erling Haaland.

+ Veja a tabela da EurocopaPRIMEIRO TEMPO MORNO​Favorita ao jogo, a seleção da Noruega não teve vida fácil no início. Mesmo com nomes como Haaland, Odegaard e Petter Hauge, o time vermelho sofreu com o conjunto de Luxemburgo. As equipes foram para o intervalo empatando sem gols e poucas boas chances criadas foram de Luxemburgo.

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ELE DECIDEO segundo tempo parecia que terminaria empatado sem gols também, mas nos acréscimos o artilheiro decidiu. Haaland recebeu belo passe de Thorstvedt aos 47 minutos, ficou cara a cara com o goleiro Moris, e fez o gol da vitória. Foi o sétimo gol do centroavante em 11 partidas pela seleção.

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