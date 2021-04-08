Com gol de Gustavo, Avaí bate o Joinville e sobe na classificação do Catarinense

Crédito: Frederico Tadeu/Avaí FC

Em partida adiada pela 5ª rodada do Campeonato Catarinense, Avaí e Joinville entraram em campo na noite desta quarta-feira, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. Mesmo com a insistência dos dois lados, a bola só balançou as redes na segunda etapa, após Gustavo marcar e garantir a vitória do Leão por 1 a 0.

Com o resultado, a equipe de Claudinei chegou aos 14 pontos subindo para a 3ª colocação. Já o time de Felipe Sampaio, por conta do tropeço fora de casa, acabou ficando na 6ª posição com seus 11 pontos.COMEÇO DE JOGO EQUILIBRADO

Com os dois times buscando unicamente a vitória, o foco desde os primeiros movimentos foi buscar o ataque. E quem conseguiu oferecer perigo inicialmente foi o Avaí, com Marcos Serrato, mas a bola do meia acabou indo para fora.

Na sequência, o Joinville deu a resposta com Edson Ratinho. Aproveitando a bola que sobrou em uma cobrança de escanteio, o lateral acabou batendo para o gol, mas acabou não levando perigo ao goleiro Fabian Volpi.

LEÃO PASSA A PRESSIONAR MAIS

Após o momento de equilíbrio, a equipe local então ditou o ritmo em campo. Até meados dos 30 minutos, o time de Claudinei praticamente não deixava o adversário respirar, conseguindo criar boas chances de gols nas finalizações de Júnior Dutra, além de Marcos Serrato que, novamente, tentou arriscar de longe tentando surpreender o camisa 1.

EQUIPES VOLTAM MAIS OFENSIVAS NO SEGUNDO TEMPO

Tentando manter o mesmo ritmo dos primeiros 45 minutos, tanto o Avaí, quanto o JEC, optaram por tentar finalizar desde o começo. Porém, mesmo em boas chances dos dois lados de Iury, Gabriel e Gabriel, Diogo Santos e Iury, em todas a falta de pontaria acabou sendo determinante para que todos não tivesse êxitos nas jogadas.

MUDANÇAS OCORREM E AVAÍ ABRE A CONTAGEM

Com Claudinei recuando para seus suplentes, aumentando seu poder de ataque ao colocar Gustavo e Jonathan, além de Wesley no meio, finalmente conseguiu encontrar seu tento. Aos 15 minutos, o próprio Gustavo, em seu primeiro lance, recebeu de Iury e, ao dominar a bola, bateu sem chances para Volpi. 1 a 0.

JEC APELA PARA AS SUBSTUIÇÕES APÓS FICAR NA DESVANTAGEM

Vendo os mandantes melhores em campo, foi a vez de Felipe Sampaio trocar algumas peças em campo como as entradas de Ermel, Diego Mathias e Helerson. Mas quem seguia melhor era o adversário. Até meados dos 35, as melhores chances ainda eram da equipe alviazul que, por sua vez, tentava também administrar o placar.

JONVILLE VAI PARA O TUDO OU NADA

Com o tempo passando, a equipe visitante ainda seguia na expectativa de encontrar seu tento de igualdade. Tentando ficar mais com a posse de bola, acabava esbarrando na defesa do Avaí que, por sua vez, não aliviava para os atacantes entrarem em sua área, forçando que eles finalizassem de fora sem maiores perigos.

Sendo assim, até os acréscimos, o panorama em campo manteve-se igual dando a deixa para a arbitragem colocar um ponto final no duelo na Resscada.

FICHA TÉCNICAAVAÍ x JOINVILLE - 9ª RODADA DO CAMPEONATO CATARINENSEEstádio: Ressacada, em Florianópolis (SC)Data: 7 de abril de 2021, às 21h30 (de Brasília)Árbitro: Ramon Abatti AbelAssistentes: Alexandre de Medeiros Lodetti e Gizeli CasarilCartões amarelos: Marcos Serrato, Gustavo e Jô (AVA)Cartões vermelhos: -

GOL: Gustavo, 15'/2ºT (1-0).

AVAÍ (Técnico: Claudinei Oliveira)Gledson; Iury, Betão, Alemão e Diogo Renan; Luan Silva (Wesley Soares, aos 12'/2ºT), Serrato e Giovanni (Jean, aos 29'/2ºT); Gabriel (Gustavo, aos 12'/2ºT), João Vítor (Jonathan, aos 12'/2ºT) e Júnior Dutra (Jô, aos 34'/2ºT).