Com gol de Guilherme Thiago, Figueirense derrota o Cuiabá e deixa o Z-4 da Série B

Crédito: Patrick Floriani/Figueirense FC

Em situações opostas na classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, Figueirense e Cuiabá entraram em campo no estádio Orlando Scarpelli, na tarde deste sábado (11), pela 28ª rodada.

Com o resultado de 1 a 0, a equipe de Jorginho chegou aos 31 pontos, pulando para a 16ª posição, empurrando o Paraná para o Z4 que, por sua vez, jogará na rodada com o América-MG, às 18h30 (de Brasília). Já a equipe de Alan Aal, com o revés fora de casa, acabou estacionando na 4ª colocação com seus 43 pontos, podendo descer mais um degrau em caso de vitória do Juventude, que entrará em campo diante do Confiança às 19h (de Brasília).O jogo

Com um início mais equilibrado, tanto o Figueirense, quanto o Cuiabá, criaram cada um uma boa chance de abrir o placar. Por parte dos donos da casa, Diego Gonçalves chegou a fazer o cruzamento, quase dando para Bruno Michel chega na bola, já por parte dos visitantes, Romário, após jogada individual, acabou tendo seu chute bloqueado pela defesa adversária.

Antes mesmo dos 10 minutos, Jorginho precisou recuar aos seus suplentes já que o meia Dudu acabou não tendo mais condição de jogo, deixando seu lugar para Guilherme. Na sequência, o Figueira passou dominar as ações em campo, conseguindo novamente assustar o goleiro João Carlos outra vez com Bruno Michel, porém a bola acabou subindo demais.

Até meados dos 30 minutos, a pressão total era do Furacão. Em novas tentativas agora de Alecsandro, além de outra de Bruno Michel, os mandantes insistiam a todo momento em abrir a contagem, dando trabalho ao sistema defensivo do Cuiabá.

Até os acréscimos, o panorama do confronto era basicamente o mesmo. Entretanto, o Figueira não conseguia converter as chances criadas em gol, dando a deixa para arbitragem encerrar a etapa inicial com o placar parcial zerado.

Sem alterações em ambos os lados, o Dourado voltou para o segundo tempo melhor. Em duas tentativas seguidas, segundo a primeira com Felipe Ferreira e, na segunda, com Maxwell, o time visitante desperdiçou a chance de sair na frente, vendo o adversário, aos 9 minutos, marcar com Guilherme Thiago, após cobrança de escanteio de Bruno Michel, fazendo com que o zagueiro conseguisse pegar de primeira para fazer. 1 a 0.

E o Figueira cresceu ao ficar em vantagem, quase conseguindo ampliar com Everton Santos, mas João Carlos conseguiu fazer a defesa. Na sequência, ambos os treinadores optaram por algumas substituições, dando ânimo novo ao time de Mato Grosso que, por sua vez, cresceu no duelo quase conquistando seu gol de empate com Ednei e Felipe Marques, mas em ambas a bola acabou indo para fora.