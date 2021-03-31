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Com gol de Griezmann, França vence a Bósnia e Herzegovina pelas Eliminatórias Europeias

Atacante do Barcelona faz bonito gol de cabeça após cruzamento perfeito de Rabiot e atuais campeões chegam à segunda vitória na busca por uma vaga na Copa do Mundo...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 17:44

LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2021 às 17:44
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
A França venceu a segunda nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Nesta quarta-feira, a atual campeã mundial visitou a Bósnia e Herzegovina no Estádio Grbavica, em Saravejo, e venceu por 1 a 0. O gol foi marcado pelo atacante Antoine Griezmann, do Barcelona.
+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022BÓSNIA MELHORJogando em casa, a Bósnia foi melhor no primeiro tempo. Apesar de a França ter criado mais chances, os mandantes levaram mais perigo à meta francesa. Aos 24 minutos, Todorovic recebeu na entrada da área e bateu para boa defesa de Lloris. Logo em seguida, Ahmedhodzic cabeceou após escanteio, mas o goleiro francês fez outra defesa.
DE CABEÇANa etapa final, a França novamente criou mais oportunidades, mas desta vez a pontaria foi certeira. Com 15 minutos, Rabiot foi na linha de fundo e cruzou na medida para Griezmann. Sozinho, o camisa 7 subiu com estilo e cabeceou no canto do goleiro Sehic, que não pôde fazer nada.
SEM CHANCESApós o gol francês, a Bósnia tentou se lançar ao ataque em busca do empate, mas não foi capaz de furar a boa marcação da equipe adversária. A França, por sua vez, apenas controlou o jogo na espera do apito final.
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SEQUÊNCIA​As Eliminatórias agora sofrem uma pausa para a Eurocopa e retornam somente no segundo semestre. E na próxima rodada, França e Bósnia se enfrentam novamente. O duelo acontece no dia 1º de setembro, em Paris.

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