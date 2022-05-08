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Com gol de Gerson, Olympique de Marselha vence o Lorient e se aproxima de vaga na Champions

Dieng e Guendouzi também marcaram na vitória de 3 a 0 do time de Sampaoli, que pode confirmar a vaga na próxima rodada do Campeonato Francês...

Publicado em 08 de Maio de 2022 às 13:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mai 2022 às 13:53
Vitória confortável fora de casa e vaga na Champions League bem encaminhada. Essa foi a tônica do domingo do Olympique de Marselha. Diante do Lorient, o time comandado por Sampaoli venceu por 3 a 0 e assumiu a vice-liderança do Campeonato Francês. Dieng, Guendouzi e Gerson marcaram os gols do triunfo.+ Corinthians não se anima por Cavani, Barcelona acerta com lateral, Botafogo perto de Zahavi… O Dia do Mercado!
OLHO NA TABELACom o resultado, o Olympique de Marselha chegou aos 68 pontos e ultrapassou o Monaco na tabela da Ligue 1. A equipe agora tem três pontos de diferença para o terceiro colocado (que vai aos play-off da Champions) e seis pontos para o quarto colocado (que vai para a Liga Europa). O Lorient, por sua vez, se mantém na 17ª posição, três pontos acima da zona de rebaixamento.
PRESSÃO VISITANTEMesmo fora de casa, a superioridade do Olympique de Marselha ficou nítida desde o início da partida. Para além dos 74% de posse de bola no primeiro tempo, o time comandado por Jorge Sampaoli criou chances e parou inicialmente na boa atuação do goleiro Dreyer. O gol saiu somente aos 39 minutos, após cruzamento de Ünder e finalização acrobática de Dieng.
+ Quem vai para a Champions? Simule as rodadas finais do FrancêsPARTICIPAÇÃO BRASILEIRANa etapa final, o Marselha precisou de apenas três minutos para ampliar o placar - e com toque brasileiro. Em jogada com a participação de Gerson e Luan Peres, Guendouzi recebeu na área e contou com a colaboração de Dreyer para fazer o segundo dos visitantes. O terceiro saiu aos 22' com Gerson completando cruzamento de Dieng.
PRÓXIMOS JOGOSCom chance de confirmar a vaga na Champions League, o Olympique de Marselha volta a campo no próximo sábado, às 16h (de Brasília), em confronto direto com o Rennes. O Lorient, no mesmo horário, visita o lanterna e já rebaixado Bordeaux.
Crédito: GersonemaçãopeloOlympiquedeMarselha(Foto:Divulgação/OlympiquedeMarselha

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