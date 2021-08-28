Com gol de Gerson, Olympique de Marseille vence o Saint-Étienne na Ligue 1

O Olympique de Marseille venceu o Saint-Étienne pela quarta rodada do Campeonato Francês neste sábado. Pelo placar de 3 a 1, a equipe treinada por Jorge Sampaoli marcou com Guendouzi, Gerson e Under, enquanto os visitantes marcaram com Kolodziejczak.
Veja a tabela do FrancêsPRIMEIRO TEMPOA equipe do Marseille foi a primeira a conseguir marcar neste sábado, sendo eficaz aos 23 minutos de jogo. O time da casa abriu o placar da partida em jogada que Konrad de la Fuente contribuiu com uma assistência para Guendouzi fazer o seu.
Pouco após o gol marcado por Guendouzi para o Olympique de Marseille, o Saint-Étienne foi atrás do resultado para poder empatar o confronto. Aos 32 minutos, os visitantes conseguiram deixar tudo igual com um gol marcado por Kolodziejczak.
SEGUNDO TEMPONa etapa final, a vantagem do Olympique de Marseille voltou a surgir no placar, agora com um gol brasileiro. Aos seis minutos de partida, Valentin Rongier deu a assistência para Gerson, meio-campista ex-Flamengo, marcar o gol que colocou o 2 a 1 no placar.
Em um confronto equilibrado, quem conseguiu levar a melhor foi a equipe do Olympique de Marseille, que já tinha a vantagem no placar. Com 23 minutos no relógio, Dimitri Payet deu uma assistência para Cengiz Under fazer o gol que fechou a conta.
SEQUÊNCIAO Marseille enfrenta o Monaco no dia 12 de setembro às 12h (de Brasília). O Saint-Étienne atua no mesmo dia e no mesmo horário para enfrentar o Montpellier.