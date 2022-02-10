Com gol de Gabriel Magalhães e expulsão curiosa de brasileiro, Arsenal vence os Wolves pelo Inglês

O Arsenal segue na cola do G4 da Premier League. Nesta quinta-feira, os Gunners venceram o Wolverhampton por 1 a 0 no Estádio Molineux, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês. O único gol da partida foi marcado por Gabriel Magalhães, ainda no primeiro tempo. Além disso, o confronto também foi marcado pela expulsão "curiosa" de Gabriel Martinelli - o brasileiro recebeu dois amarelos de uma vez só e foi para o vestiário mais cedo.> De Michael Jackson a Lady Gaga: shows icônicos do intervalo do Super BowlGUNNERS NA FRENTE

O primeiro tempo foi marcado por poucas chances claras de gol. No entanto, na melhor oportunidade que teve, o Arsenal não desperdiçou. Aos 25 minutos, depois de cobrança de escanteio, a zaga dos Wolves não consegue afastar o perigo, e Ben White ficou com a posse.

Dessa forma, o camisa 4 cabeceou na direção pequena área, a bola passou por Lacazette, que se chocou com o goleiro, e sobrou para Gabriel Magalhães empurrar a bola para o fundo das redes. O Wolverhampton reclamou de falta no lance, mas a arbitragem confirmou o gol.EM BUSCA DO EMPATE

O time da casa voltou ligado do intervalo e foi para cima do Arsenal. Dessa forma, nos primeiros minutos do segundo tempo, os Wolves conseguiram, pelo menos, três finalizações, enquanto os Gunners, nenhuma. Contudo, apesar da pressão inicial, a equipe de Bruno Lange não calibrou o pé, e as tentativas foram para fora.JÁ TINHA VISTO ESSA?

Na metade do segundo tempo, o brasileiro Gabriel Martinelli foi mandado para os vestiários mais cedo com uma expulsão incomum. O atacante tentou atrasar um lateral dos Wolves, mas não conseguiu, e a cobrança foi feita. Na sequência, o time da casa saiu em velocidade pela esquerda, mas Martinelli fez falta.

Assim, com o jogo parado, o árbitro deu o cartão amarelo ao brasileiro, primeiro, por tentar atrasar a cobrança de lateral e, o segundo, por cometer a falta. Logo, com dois amarelos de uma vez só, recebeu o vermelho. INCRÍVEL

Mesmo com um homem a menos, logo após a expulsão de Martinelli, o Arsenal passou perto de fazer o segundo. Lacazette recebeu ótimo passe, invadiu a área e, cara a cara com o goleiro Sá, mandou para fora. Posteriormente, no decorrer do segundo tempo, os Wolves responderam com muita pressão, mas não conseguiram o empate.SEQUÊNCIA

Os Wolves voltam a campo no domingo para enfrentar o Tottenham, às 11h (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, pela 25ª rodada da Premier League. Já o Arsenal tem compromisso apenas no domingo do dia 19, contra o Brentford, às 12h, no Emirates Stadium, pela 26ª rodada da competição.