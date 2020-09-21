Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com gol de Gabriel Jesus no fim, City vence o Wolverhampton fora de casa na estreia pelo Inglês
futebol

Com gol de Gabriel Jesus no fim, City vence o Wolverhampton fora de casa na estreia pelo Inglês

Após abrir 2x0 na etapa inicial, o Manchester viu os Wolves diminuírem. Porém, brasileiro aproveitou chance no final e resolveu a partida...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 18:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2020 às 18:16
Crédito: Gabriel Jesus marcou no fim e decidiu a partida para o City (AFP
Graças a uma ótima etapa inicial, o Manchester City estreou com vitória no Campeonato Inglês. Com gols de De Bruyne, de pênalti (19 do 1º tempo) e Phil Foden (31 do 1º), os citizens foram ao intervalo com 2x0. Raúl Jiménez diminuiu para os Wolves, mas Gabriel Jesus aproveitou a desorganização do adversário e fechou a conta, aos 49 do 2º tempo: 3x1 para o time visitante.
Quando o placar estava 2x0, Gabriel Jesus ainda teve um gol anulado. Com a vitória na estreia, o City chega aos três pontos e assume o 7º lugar. O Wolverhampton, que já tem dois jogos, para nos três pontos e fica em 11º.CITY SAI NA FRENTEO jogo começou um pouco truncado. Aos sete minutos, o lateral brasileiro Marçal, dos Wolves, saiu com lesão. A primeira boa chegada foi aos 10, em falta do belga De Bruyne defendida por Rui Patrício. Aos 18, pênalti para o City: Saiss deu um carrinho e derrubou o belga na área. E ele mesmo cobrou no canto esquerdo. City 1x0, gol de De Bruyne.
PRESSÃO AUMENTA E CITY AMPLIANão demorou muito para o City chegar ao segundo gol. A pressão seguiu forte, com chances em sequência de De Bruyne e Sterling. Na terceira tentativa, gol de Phil Foden: uma linda jogada coletiva que começou com o jovem, passou por Gabriel Jesus, De Bruyne e Sterling, que rolou para trás e viu Foden concluir para o 2x0.
WOLVES DIMINUEM, MAS GABRIEL JESUS RESOLVEOs Wolves deram mais sustos na etapa final. Mas as melhores chances do período saíram dos pés de Podence e Raúl Jimenez, ambos do time da casa. E aos 32, a dupla conseguiu botar fogo de vez no jogo: Podence deu linda caneta em De Bruyne e cruzou para a testada do mexicano Jiménez marcar.
Porém, Gabriel Jesus foi o destaque do City na etapa final: aos 25, ele teve um gol anulado. Nos últimos instantes, fez a festa - primeiro, obrigando Rui Patrício a fazer grande defesa. No lance seguinte, aproveitou o espaço na zaga para dar números finais ao jogo, já aos 49 minutos.
PRÓXIMOS JOGOSNa próxima rodada, o Manchester City enfrenta o Leicester, em casa. Já o time do Wolverhampton busca se recuperar diante do West Ham, fora.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester city
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo
Veja quem são as advogadas eleitas para concorrer a uma vaga de juíza no TRE-ES
Imagem de destaque
Urano em Gêmeos: cenário aponta mudanças rápidas e imprevisíveis até 2028
Pesquisadores analisam cágados em floresta nacional no Espírito Santo
Cágados em floresta no ES têm bactérias e antibióticos de uso hospitalar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados