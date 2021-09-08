futebol

Com gol de Formiga, São Paulo goleia o Pinda pelo Paulista Feminino

Tricolor goleou a equipe paulista por 6 a  0 e segue boa campanha no estadual. Veterana abriu o placar para a equipe com um belo gol em Cotia...

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 17:29

LanceNet

Crédito: Gabriela Montesano/saopaulofc.net
A equipe feminina do São Paulo segue com a boa campanha no Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira (08), jogando em Cotia, o Tricolor goleou o Pinda por 6 a 0, contando com um belo gol da volante Formiga. Além de Formiga, Jaqueline, Yayá, Carol, Gláucia e Duda anotaram os gols tricolores na partida, que colocou o São Paulo com 12 pontos, em cinco rodadas de competição.
O gol de Formiga foi com direito a toda a classe da veterana de 43 anos. Ela recebeu na entrada da área, passou pela defensora e tocou na saída da goleira.
O Tricolor retorna a campo somente no dia 23, às 11h (de Brasília), no estádio Nicolau Alayon, para enfrentar o Nacional, pela sexta rodada.

