Com gol de Formiga, São Paulo goleia o Pinda pelo Paulista Feminino

A equipe feminina do São Paulo segue com a boa campanha no Campeonato Paulista. Nesta quinta-feira (08), jogando em Cotia, o Tricolor goleou o Pinda por 6 a 0, contando com um belo gol da volante Formiga. Além de Formiga, Jaqueline, Yayá, Carol, Gláucia e Duda anotaram os gols tricolores na partida, que colocou o São Paulo com 12 pontos, em cinco rodadas de competição.
O gol de Formiga foi com direito a toda a classe da veterana de 43 anos. Ela recebeu na entrada da área, passou pela defensora e tocou na saída da goleira.
O Tricolor retorna a campo somente no dia 23, às 11h (de Brasília), no estádio Nicolau Alayon, para enfrentar o Nacional, pela sexta rodada.