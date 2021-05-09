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Com gol de falta de Willian, Arsenal vence e rebaixa o West Bromwich no Campeonato Inglês

Vitória dos Gunners por 3 a 1 rebaixou o West Brom e manteve o sonho do Arsenal de classificar-se para a Europa League...

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 16:51

LanceNet

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Publicado em 

09 mai 2021 às 16:51
Crédito: FRANK AUGSTEIN / POOL / AFP
Neste domingo, o Arsenal recebeu o West Brom no Emirates Stadium, em Londres, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês. A equipe dos Gunners saiu com a vitória pelo placar de 3 a 1, com gols marcados por Emile Smith Rowe, Nicolas Pépé e Willian para o Arsenal e Matheus Pereira para o West Bromwich.
Veja a tabela do InglêsABRIU O PLACARO Arsenal começou melhor na partida, e manteve-se no campo ofensivo durante os 45 minutos iniciais do confronto. Foi aos 29 minutos do primeiro tempo que Bukayo Saka encontrou Emile Smith Rowe para fazer o gol dos Gunners.
GOLAÇOApós abrir o placar na primeira meia hora do jogo, o Arsenal seguiu no ataque para pressionar o West Brom. Dessa forma, aos 35 minutos do primeiro tempo, Calum Chambers passou para Nicolas Pépé, que cortou para dentro e bateu para marcar um golaço.
DIMINUIUO West Bromwich não estava bem na partida, e o 2 a 0 rebaixava a equipe visitante para a Championship, segundona inglesa. Assim, o time de Sam Allardyce foi ataque, sendo eficiente aos 22 minutos dos segundo tempo, quando marcou com o brasileiro Matheus Pereira.
DE FALTA​A segunda etapa feita pelo Arsenal no Emirates Stadium não apresentou um futebol intenso como o do primeiro tempo. As chances não estavam sendo bem aproveitadas, mas o brasileiro Willian, em cobrança de falta, marcou um belo gol para fechar o placar.
SEQUÊNCIAO Arsenal enfrenta o Chelsea às 16:15h (de Brasília) desta quarta-feira. O West Brom, por sua vez, enfrenta o Liverpool às 12:30h (de Brasília) do próximo domingo.

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