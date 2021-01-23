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Com gol de falta de Richarlyson, America e Nova Iguaçu empatam na seletiva do Carioca

Meia, ex-São Paulo e Atlético-MG, marcou em resultado negativo para o America na classificação; Sampaio Corrêa e Cabofriense vencem na rodada...
LanceNet

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Publicado em 

23 jan 2021 às 18:36

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 18:36

Crédito: Vinícius Lima e Juliana Oliveira/AFC
Richarlyson, com passagens marcantes por São Paulo e Atlético-MG, foi protagonista da terceira rodada da seletiva do Campeonato Carioca neste sábado. O meio-campista marcou, de falta, o gol do America no empate em 1 a 1 com o Nova Iguaçu, no Giulitte Coutinho. Luã Lúcio fez o gol dos rivais.
O resultado, contudo, não foi bom para o America. A equipe é a penúltima colocada da Seletiva, com três pontos conquistados em três partidas. Dos seis times que disputam este estágio, apenas o primeiro colocado segue para a fase final do Campeonato Carioca, daqui a dois meses.
Por outro lado, o resultado foi suficiente para manter o Nova Iguaçu na liderança. Invicto, a equipe tem 7 pontos conquistados e está isolado na primeira posição, com três pontos de vantagem em relação ao vice-líder.
Nas outras partidas do dia, o Sampaio Corrêa bateu o Americano por 2 a 1 no Estádio Cardoso Moreira e chegou aos 4 pontos. A Cabofriense superou o lanterna Friburguense pelo mesmo resultado e também tem quatro pontos.
A próxima rodada da Seletiva será disputada nesta quarta-feira, com todos os jogos acontecendo às 15h30.
Jogos da próxima rodada:​Sampaio Corrêa x Cabofriense - LourivaldãoFriburguense x America - Eduardo GuinleNova Iguaçu x Americano - Laranjão​

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