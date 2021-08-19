Com gol de Facundo Milán, sub-20 do São Paulo empata com o Oeste pelo Campeonato Paulista

O time sub-20 do São Paulo empatou com o Oeste por 1 a 1, no CT do Oeste, em Barueri, pela terceira rodada do Campeonato Paulista Sub-20. O atacante Facundo Milán marcou o gol do Tricolor, que se mantém na liderança do Grupo 7 do estadual, com sete pontos. A partida foi equilibrada, mas quem teve as principais chances no primeiro tempo foi o Tricolor. Com a forte marcação da equipe do interior, o São Paulo buscava trocar passes e fazer as jogadas com calma. Aos 37, saiu o gol. Vitinho fez boa jogada pela direita dentro da área e cruzou rasteiro para Facundo Milán empurrar para as redes.
Na etapa final, a equipe comandada por Alex continuou com a posse de bola, mas o jogo ficou mais aberto. O Tricolor ainda levou o gol de empate com Arílton. . Os minutos finais foram de correria dos dois lados e as duas equipes tentando marcar o gol da vitória até o fim, mas o placar não saiu do empate.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Agora, a equipe comandada por Alex volta a campo pelo Paulista na próxima quinta-feira, às 15h, para encara o Grêmio Osasco, em Cotia. Antes, enfrenta o Palmeiras na segunda-feira, às 16h15, em Cotia, pelo Campeonato Brasileiro.