Com gol de Everton Cebolinha, Benfica atropela Famalicão na estreia do Campeonato Português

Nesta sexta-feira, o Benfica mostrou que mudou a marcha após a eliminação da Liga dos Campeões e goleou Famalicão por 5 a 1, pela primeira rodada do Campeonato Português. Waldschmidt, duas vezes, Everton Cebolinha, Rafa Silva e Grimaldo marcaram os gols do triunfo. Guga descontou para os donos da casa.
Com a vitória, a equipe de Jorge Jesus somou os primeiros três pontos e assume a liderança do Campeonato Português. O Benfica volta aos gramados no próximo sábado, diante do Moreirense, às 14:30, no Estádio da Luz, em Lisboa.
O JOGOO Benfica começou a partida em uma intensidade alta, bem ao estilo Jorge Jesus, e não demorou para abrir o placar. Waldschmidt recebeu de Darwin Núñez pelo meio, entrou na área e deu leve toque com a canhota na saída do goleiro Zlobin.
Dois minutos depois, aos 20, os Encarnados ampliaram. Em contra-ataque rápido do Benfica, Rafa Silva deixou para André Almeida, que cruzou de primeira para a entrada da área. Everton Cebolinha chegou finalizando de primeira, no canto de Zlobi, e marcou o seu primeiro gol com a camisa do Benfica.
Antes do fim do primeiro tempo, o Benfica aumentou a diferença no placar. Aos 40 minutos, Taarabt sofreu falta na entrada da área e Grimaldo cobrou no ângulo para fazer 3 a 0.
Na volta do segundo tempo, o Benfica manteve o ritmo e logo fez a partidar virar goleada. Cebolinha fez boa jogada pela direita e cruzou para Rafa Silva fazer 4 a 0 aos sete minutos. A equipe de Jorge Jesus continuou atacando e marcou o quinto gol. Aos 20, Darwin Nuñez fez boa jogada e achou Waldschmidt para marcar o seu segundo gol no jogo e o quinto do Benfica.
Os donos da casa conseguiram diminuir a goleada. Aos 22, na primeira oportunidade de gol do Famalicão na partida, Lameiras apareceu pela direita, cruzou rasteiro e Guga mandou para o fundo do gol. O Benfica passou a valorizar a posse de bola e garantiu a vitória na primeira rodada.