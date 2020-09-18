  • Com gol de Everton Cebolinha, Benfica atropela Famalicão na estreia do Campeonato Português
Com gol de Everton Cebolinha, Benfica atropela Famalicão na estreia do Campeonato Português

Brasileiro marcou pela primeira vez pelos Encarnados na vitória da equipe de Jorge Jesus...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 16:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 set 2020 às 16:52
Crédito: Everton Cebolinha marcou o seu primeiro gol pelo Benfica - Divulgação / Benfica
Nesta sexta-feira, o Benfica mostrou que mudou a marcha após a eliminação da Liga dos Campeões e goleou Famalicão por 5 a 1, pela primeira rodada do Campeonato Português. Waldschmidt, duas vezes, Everton Cebolinha, Rafa Silva e Grimaldo marcaram os gols do triunfo. Guga descontou para os donos da casa.
Com a vitória, a equipe de Jorge Jesus somou os primeiros três pontos e assume a liderança do Campeonato Português. O Benfica volta aos gramados no próximo sábado, diante do Moreirense, às 14:30, no Estádio da Luz, em Lisboa.
O JOGOO Benfica começou a partida em uma intensidade alta, bem ao estilo Jorge Jesus, e não demorou para abrir o placar. Waldschmidt recebeu de Darwin Núñez pelo meio, entrou na área e deu leve toque com a canhota na saída do goleiro Zlobin.
Dois minutos depois, aos 20, os Encarnados ampliaram. Em contra-ataque rápido do Benfica, Rafa Silva deixou para André Almeida, que cruzou de primeira para a entrada da área. Everton Cebolinha chegou finalizando de primeira, no canto de Zlobi, e marcou o seu primeiro gol com a camisa do Benfica.
Antes do fim do primeiro tempo, o Benfica aumentou a diferença no placar. Aos 40 minutos, Taarabt sofreu falta na entrada da área e Grimaldo cobrou no ângulo para fazer 3 a 0.
Na volta do segundo tempo, o Benfica manteve o ritmo e logo fez a partidar virar goleada. Cebolinha fez boa jogada pela direita e cruzou para Rafa Silva fazer 4 a 0 aos sete minutos. A equipe de Jorge Jesus continuou atacando e marcou o quinto gol. Aos 20, Darwin Nuñez fez boa jogada e achou Waldschmidt para marcar o seu segundo gol no jogo e o quinto do Benfica.
Os donos da casa conseguiram diminuir a goleada. Aos 22, na primeira oportunidade de gol do Famalicão na partida, Lameiras apareceu pela direita, cruzou rasteiro e Guga mandou para o fundo do gol. O Benfica passou a valorizar a posse de bola e garantiu a vitória na primeira rodada.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Batata-doce: 5 formas de consumir e aproveitar os seus benefícios
Filha vestida de noiva realiza sonho de pai internado em Guaçuí
Noiva surpreende pai internado e realiza sonho antes de devolver vestido no ES
Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas com ovo ricas em proteínas e fáceis de fazer

