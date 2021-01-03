Com gol de Evanilson, Porto vence o Moreirense e dorme na vice-liderança do Português

+ Pochettino define primeiro reforço no PSG, Papu Gómez de saída da Atalanta… O resumo do fim de semana do mercadoCOMO FICA A TABELACom o resultado, o Porto chegou aos 28 pontos, ultrapassou o Benfica e assumiu a vice-liderança do Português. O rival de Lisboa, no entanto, ainda joga na rodada e pode recuperar a posição. O Moreirense, por sua vez, se manteve na nona posição, com 13 pontos.

GOL SOLITÁRIO NO PRIMEIRO TEMPOEm casa, o Porto confirmou a superioridade técnica e dominou as ações da partida desde o início. A equipe criou algumas chances no primeiro tempo, mas marcou apenas um gol. Aos 21 minutos, Sérgio Oliveira aproveitou cobrança de pênalti e abriu o placar. GOLS NO FIM DECIDEM O JOGOApós um segundo tempo de pouca inspiração, o Porto cresceu no jogo e balançou a redes três vezes na reta final da partida. Na primeira delas, Toni Martínez marcou, mas o VAR assinalou impedimento na origem do lance e anulou o gol. Em seguida, aos 42 minutos, D'Alberto tentou cortar chute de Martínez e marcou contra. Já nos acréscimos foi a vez do brasileiro Evanilson completar cruzamento de Oliveira e fechar o placar. PRÓXIMOS JOGOSEm busca de seguir na briga pelo topo da tabela, o Porto volta a campo na próxima sexta-feira, às 18h (de Brasília), para enfrentar o Famalicão, fora de casa. No sábado, às 14h, o Moreirense recebe o Vitória de Guimarães querendo reencontrar o caminho das vitórias.