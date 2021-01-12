Com gol de Evanílson, Porto vence Nacional e avança para as quartas da Taça de Portugal

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O Porto conseguiu a classificação às quartas de final da Taça de Portugal ao vencer o Nacional, nesta terça-feira, por 4 a 2, fora de casa. A equipe visitante perdia por 2 a 1 quando, aos 43 da etapa final, Evanilson, ex-jogador do Fluminense que entrara em campo trinta segundos antes, marcou o gol de empate e levou a partida para a prorrogação. No tempo extra, o Porto marcou mais duas vezes.CONFIRA A TABELA E CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO PORTUGUÊS

No tempo normal, quem saiu na frente foi o Porto, aos 22 do primeiro tempo, com Luis Diaz. Três minutos depois, Rochez empatou para os donos da casa, que viraria o placar aos 17 da etapa final. Em seguida, o Nacional teve um jogador expulso, o que só aumentou a pressão feita pelo Porto. Na última alteração feita pelo treinador durante os 90 minutos, aos 43 do segundo tempo, o brasileiro entrou e precisou de apenas 30 segundos em campo para balançar as redes, em chute de perna esquerda, para empatar a partida e levá-la à prorrogação. Sérgio Oliveira e Taremi marcaram, respectivamente, na primeira e segunda etapas do tempo extra, garantindo a classificação do Porto.Evanilson, que já havia marcado recentemente na vitória do Porto sobre o Moreirense, também no final da partida minutos após entrar em campo, falou sobre mais esse gol e o momento que vive.

- Estou muito feliz por esses últimos jogos, pois representa uma boa fase que vivo dentro e fora de campo. No jogo contra o Moreirense, pude marcar um gol e dedicar à minha esposa que está grávida, e hoje consegui novamente balançar as redes com um gol importante. Graças a Deus conseguimos empatar e levar a partida pra prorrogação, e depois garantir essa classificação na competição, que é muito importante pra gente. Espero que possa continuar tendo as oportunidades e marcar mais gols com a camisa do Porto - afirmou.

Ele também projetou o próximo compromisso da equipe, contra o Benfica, pelo Campeonato Português, na próxima sexta-feira, às 18h (de Brasília).