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Com gol de Elkeson, Guangzhou Evergrande larga na frente nas quartas do Campeonato Chinês

Ex-jogador de Botafogo marcou de pênalti o gol da virada e agora Guangzhou Evergrande pode até perder por um gol de diferença que se classifica para a semifinal do torneio...
LanceNet

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Publicado em 

16 out 2020 às 15:36

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 15:36

Crédito: Divulgação
O Guangzhou Evergrande começou com o pé direito na disputa por uma vaga na semifinal do Campeonato Chinês. Nesta sexta-feira, o time do brasileiro naturalizado chinês Elkeson venceu o Hebei por 3 a 1, com direito a gol do ex-jogador do Botafogo. Wu Shaocong e Wei Shihao completaram o placar.- Demos um passo importante, mas nada está definido. O jogo de hoje foi muito difícil, só conseguimos a vitória no finalzinho, o que mostra o equilíbrio do confronto - disse o atacante Elkeson.
O jogo de volta das quartas de final do Campeonato Chinês acontecerá na próxima quarta-feira (21). O Guangzhou Evergrande poderá perder por até um gol de diferença para se classificar à semifinal.
- No próximo jogo eles vão ter que se abrir mais para diminuir a diferença, e acredito que teremos mais espaço para jogar. Estou muito feliz pelo gol e pelo resultado, mas, como eu disse, ainda não tem nada decidido - completou Elkeson.

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