Com gol de Elkeson, Guangzhou Evergrande larga na frente nas quartas do Campeonato Chinês

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O Guangzhou Evergrande começou com o pé direito na disputa por uma vaga na semifinal do Campeonato Chinês. Nesta sexta-feira, o time do brasileiro naturalizado chinês Elkeson venceu o Hebei por 3 a 1, com direito a gol do ex-jogador do Botafogo. Wu Shaocong e Wei Shihao completaram o placar.- Demos um passo importante, mas nada está definido. O jogo de hoje foi muito difícil, só conseguimos a vitória no finalzinho, o que mostra o equilíbrio do confronto - disse o atacante Elkeson.

O jogo de volta das quartas de final do Campeonato Chinês acontecerá na próxima quarta-feira (21). O Guangzhou Evergrande poderá perder por até um gol de diferença para se classificar à semifinal.