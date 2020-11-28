Com gol de Elkeson, Guangzhou conquista primeira vitória na Champions da Ásia

Crédito: Guangzhou garantiu a primeira vitória na Champions da Ásia - Divulgação / Guangzhou

Após iniciar a Liga dos Campeões da Ásia com um empate e uma derrota, o Guangzhou Evergrande precisava desesperadamente de uma vitória para não se complicar ainda mais na luta por uma das vagas do Grupo G à próxima fase. E foi o que aconteceu. Neste sábado, com um belo gol de falta do brasileiro naturalizado chinês Elkeson, a equipe bateu o Vissel Kobe, do Japão, por 2 a 0 e assumiu a vice-liderança da chave.

O Guangzhou definiu a vitória ainda no primeiro tempo. E em dois lances de bola parada. Aos 17 minutos, Anderson Talisca abriu o placar cobrando pênalti e, aos 36’, Elkeson soltou a bomba em cobrança de falta, da entrada da área, e marcou um belo gol, dando números finais à partida. Com o resultado, o time chegou aos quatro pontos, diminuindo a diferença para o próprio Vissel Kobe, que se mantém com nove e um jogo a mais.

- A gente sabia que não podia perder. E, no primeiro jogo contra eles, já tínhamos sido derrotados por 3 a 1. É uma equipe qualificada, estava com 100% de aproveitamento no grupo, mas conseguimos uma bela atuação, que vai nos dar moral e confiança para o restante da competição. Fico feliz por voltar a marcar e ajudar o time - disse Elkeson, que ainda narrou seu gol.

- Arrisquei bater com força, e não colocado, e peguei na veia. A bola morreu no ângulo - disse o atacante.